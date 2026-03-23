Допомога до 38 000 грн: низці українців доступні гранти навесні

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

Навесні 2026 року у низці громад Дніпропетровської області стартує програма з надання аграрних грантів на розвиток господарств. В її рамках громадяни зможуть отримати безповоротну фінансову допомогу до 38 000 грн.

Умови надання грантової підтримки до 38 000 грн навесні

Читайте також:

Умови надання грантової підтримки до 38 000 грн навесні

Йдеться про втілення у життя проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні" з надання агрогрантів у таких громадах Дніпропетровської області:

Криничанській;

Лихівській;

Вишнівській.

У рамках проєкту передбачається забезпечення грошовою допомогою громадян, які займаються сільським господарством. Гроші можна буде спрямувати на придбання птиці, кролів, худоби, кормів, насіння, саджанців, різноманітного інвентарю, а також засобів для захисту рослин від шкідників.

Звернутися за оформленням фінансової допомоги можуть домогосподарства із соціальною та економічною вразливістю як з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), так і з-поміж місцевих мешканців, які постраждали від війни. Зокрема, кошти нададуть:

Багатодітним родинам; Особам з інвалідністю; Громадянам із хронічними/серйозними хворобами; Самотнім батькам або опікунам; Родинам з дітьми до трьох років/вагітним жінкам; Людям похилого віку (від 60 років); Безробітним особам віком від 50 років.

Розмір грошової допомоги та умови

Проєкт "Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні" передбачає надання допомоги у розмірі до 37 800 грн.

Претендувати на різні суми грантів можуть ВПО та місцеві мешканці, якщо відповідатимуть таким умовам:

користуються землею площею від 0,05 до 1 га;

не планують переїзд у найближчі шість місяців.

Уточнити деталі для отримання безповоротної фінансової допомоги можна за номером телефону: 068 175 78 08.

Проєкт реалізують завдяки підтримці американського народу.

Раніше повідомлялося, що українці можуть отримати допомогу від французької організації "Acted" на Чернігівщині. Передбачається надання 10 800 грн для кожного в родині.

Також ми писали, що UNHCR Ukraine приймає заявки від мешканців міста Лебедин Сумської області. Згідно з умовами програми, кошти нададуть внутрішнім переселенцям та біженцям.

Часті питання

Яку ще допомогу гарантує Карітас

Навесні діє проєкт підтримки "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" від "Карітас". Його реалізовують в одному з міст за фінпідтримки Сполучених Штатів.

Кошти передбачені на оплату комуналки тільки для внутрішніх переселенців, які переїхали з 2025 року. Необхідно мати вразливості. Зокрема, виплати нададуть для людей з інвалідністю та для осіб похилого віку. Деталі доступні за номером телефону: 380 50 346 46 93.

Кому нададуть грантову допомогу на бізнес

Також в Україні реалізують програму "REMARKET" з надання допомоги для мікро- та малих підприємців. Взяти участь у програмі можуть жителі таких міст: Вінниця, Житомир та Миколаїв. Учасники отримають гранти до 237 тис. грн.

Для участі громадяни мають пройти процедуру попереднього відбору та створити бізнес-план. Тільки окремим громадянам можуть надати грант. Подання звернення передбачатиме добровільну згоду на обробку персональної інформації.