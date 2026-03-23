Допомога до 38 000 грн: низці українців доступні гранти навесні
Навесні 2026 року у низці громад Дніпропетровської області стартує програма з надання аграрних грантів на розвиток господарств. В її рамках громадяни зможуть отримати безповоротну фінансову допомогу до 38 000 грн.
Про те, хто зможе претендувати на гранти, інформує редакція Новини.LIVE.
Умови надання грантової підтримки до 38 000 грн навесні
Йдеться про втілення у життя проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні" з надання агрогрантів у таких громадах Дніпропетровської області:
- Криничанській;
- Лихівській;
- Вишнівській.
У рамках проєкту передбачається забезпечення грошовою допомогою громадян, які займаються сільським господарством. Гроші можна буде спрямувати на придбання птиці, кролів, худоби, кормів, насіння, саджанців, різноманітного інвентарю, а також засобів для захисту рослин від шкідників.
Звернутися за оформленням фінансової допомоги можуть домогосподарства із соціальною та економічною вразливістю як з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), так і з-поміж місцевих мешканців, які постраждали від війни. Зокрема, кошти нададуть:
- Багатодітним родинам;
- Особам з інвалідністю;
- Громадянам із хронічними/серйозними хворобами;
- Самотнім батькам або опікунам;
- Родинам з дітьми до трьох років/вагітним жінкам;
- Людям похилого віку (від 60 років);
- Безробітним особам віком від 50 років.
Розмір грошової допомоги та умови
Проєкт "Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні" передбачає надання допомоги у розмірі до 37 800 грн.
Претендувати на різні суми грантів можуть ВПО та місцеві мешканці, якщо відповідатимуть таким умовам:
- користуються землею площею від 0,05 до 1 га;
- не планують переїзд у найближчі шість місяців.
Уточнити деталі для отримання безповоротної фінансової допомоги можна за номером телефону: 068 175 78 08.
Проєкт реалізують завдяки підтримці американського народу.
Раніше повідомлялося, що українці можуть отримати допомогу від французької організації "Acted" на Чернігівщині. Передбачається надання 10 800 грн для кожного в родині.
Також ми писали, що UNHCR Ukraine приймає заявки від мешканців міста Лебедин Сумської області. Згідно з умовами програми, кошти нададуть внутрішнім переселенцям та біженцям.
Часті питання
Яку ще допомогу гарантує Карітас
Навесні діє проєкт підтримки "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" від "Карітас". Його реалізовують в одному з міст за фінпідтримки Сполучених Штатів.
Кошти передбачені на оплату комуналки тільки для внутрішніх переселенців, які переїхали з 2025 року. Необхідно мати вразливості. Зокрема, виплати нададуть для людей з інвалідністю та для осіб похилого віку. Деталі доступні за номером телефону: 380 50 346 46 93.
Кому нададуть грантову допомогу на бізнес
Також в Україні реалізують програму "REMARKET" з надання допомоги для мікро- та малих підприємців. Взяти участь у програмі можуть жителі таких міст: Вінниця, Житомир та Миколаїв. Учасники отримають гранти до 237 тис. грн.
Для участі громадяни мають пройти процедуру попереднього відбору та створити бізнес-план. Тільки окремим громадянам можуть надати грант. Подання звернення передбачатиме добровільну згоду на обробку персональної інформації.
