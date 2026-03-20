УВКБ ООН надасть допомогу родинам-ВПО у сумі 11 000 грн навесні

Людина тримає гроші у руках.

Навесні 2026 році Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкрило електронну реєстрацію для отримання фінансової підтримки на тримісячний період для жителів одного з прифронтових міст, що продовжує потерпати від щоденних обстрілів РФ. Йдеться про можливість оформити виплати для кожного члена родини у сумі майже 11 000 грн.

Умови надання фіндопомоги від УВКБ ООН у березні

Управління Верховного комісара ООН продовжує надавати підтримку біженцям, шукачам притулку та переселенцям під час війни. Зокрема, оформлення виплат доступне для мешканців Сум.

Претендентам нададуть фінансову допомогу у сумі 3 600 грн для кожної особи в домогосподарстві. Оскільки термін підтримки розрахований на три місяці, то максимально виплатять майже по 11 000 грн одним траншем.

Необхідно належати до таких груп:

Заявники повинні бути внутрішніми переселенцями з офіційним статусом (переїхали з небезпечних районів за попередні пів року); Претенденти є переселенцями, які повернулися на своє колишнє місце проживання, за останні шість місяців; Претенденти є біженцями, які виїздили з країни через небезпеку на початку війни, однак прибули додому.

З-поміж інших вимог, що дадуть право на допомогу, відсутність реєстрації у подібних програмах від інших організацій та фондів за останні три місяці.

Окрім того, важливо належати до таких вразливих категорій:

неповна родина, коли самотні батько чи матір займаються вихованням дітей до 18 років, чи в домогосподарстві є люди від 55 років;

родини, що складаються лише з громадян старшого віку, яким від 55 років;

домогосподарства, де є лише люди від 55 років та неповнолітні діти;

родини з особами з інвалідністю/тяжкими захворюваннями.

Необхідно, щоб загальні доходи заявників були низькими, а саме — не перевищували 6 300 грн на одну особу за місяць.

Як українцям зареєструватися у програмі допомоги

Згідно з правилами програми, у м. Суми можна буде зареєструватися виключно, заповнивши форму для електронної черги.

"Якщо ви заповнили все правильно, то форма успішно надішлеться і вам автоматично присвоїться відповідний номерок у черзі. Очікуйте на дзвінок від працівників пункту збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН і вам повідомлять про день та час, коли вам необхідно прийти на індивідуальний прийом", — пояснюють організатори.

Отримати консультацію з приводу допомоги можна за номером: 063 182 68 38.

Раніше ми писали, що навесні Карітас надасть жителям одного з прифронтових міст кілька видів підтримки, зокрема грошову допомогу. Звернутися за її оформленням можна вразливим групам громадян.

Також ми повідомляли, хто з переселенців може отримати фінансову допомогу від БО "Global Empowerment Mission Ukraine". Родини зможуть подати заявки на виплати у сумі 2 000 грн.

Часті питання

Яка ще є допомога доступна для переселенців навесні

Також громадяни, які переїхали з небезпечних районів у Дніпропетровську, Запорізьку, Одеську, Харківську області та мають статус ВПО зможуть оформити фіндопомогу від БФ "Право на захист".

Йдеться про реалізацію проєкту "Консорціум Реагування", в рамках якого передбачене надання 10 800 грн. Запрошують для участі родини з людьми з інвалідністю І-II групи, літніми людьми.

Де ще доступна допомога родинам-ВПО з дітьми

Окрім того, навесні у Чернігівській області можна подати заявки на виплати від французької гуманітарної організації "Acted" родинам з дітьми. Участь зможуть взяти багатодітні родини з неповнолітніми дітьми, а також з дітьми до двох років.

Кожному в родині нададуть виплату у сумі 3 600 грн на місяць. Кошти нарахують разово за три місяці.