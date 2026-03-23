Выплаты ВПЛ получают только 1 млн из более 4 млн человек: почему так произошло

Мужчина и две женщины с собакой идут по улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине в 2026 году насчитывается 4,6 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Из них финансовую помощь от государства получает 1 миллион. Речь идет о суммах от 2 000 до 3 000 гривен, с которыми граждане на могут закрыть даже базовые потребности.

Об этом сказала в эфире Ранок.LIVE представитель уполномоченного Верховной Рады по правам граждан, пострадавших в результате войны, Ольга Алтунина.

Как изменилась поддержка ВПЛ

Ольга Алтунина отметила, что с 2023 года, с тех пор как государство сократило выплаты, большинство ВПЛ осталась без минимальной поддержки.

"И омбудсман Дмитрий Лубинец говорит, что эту небольшую поддержку для ВПЛ надо продолжить до конца военного положения. И это было бы правильно — мы бы дали людям хоть какую-то надежду", — сказала она.

По словам Алтуниной, сейчас ВПЛ чаще всего волнует, как решить основные проблемы, среди которых:

жилье;

финансовая поддержка;

трудоустройство.

Люди, если выезжают из прифронтовых территорий через транзитный центр, получают единовременную выплату в 10 800 гривен и дальше государство ничем не помогает.

"Если человек трудоустроился, то он уже не сможет получать финподдержку из-за своего материального положения. Если нет — то первые 6 месяцев ему будут предоставлять 2 000 гривен, но это существенно ни на что не влияет", — отметила Алтунина.

Что с жильем для ВПЛ

Чиновница также отметила, что из 4,6 миллионов ВПЛ только 80 000 человек проживают в местах временного поселения, а все остальные вынуждены сами решать свои проблемы.

Как стало известно, Кабмин Украины усилит финансовую поддержку, которую получают ВПЛ. Изменятся, среди прочего, выплаты на проживание.

Частые вопросы

Сколько месяцев в Украине выплачивается помощь ВПЛ?

Помощь ВПЛ выплачивается 6 месяцев на семью, которая впервые обратилась за назначением поддержки. Деньги начисляют одному из представителей семьи. Речь идет о 2 000 гривен взрослым украинцам и 3 000 для людей с инвалидностью и детей.

Какой должен быть доход, чтобы получать помощь ВПЛ в Украине?

ВПЛ получают право на пособие на проживание на следующие полгода, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в семье в течение последних 3 месяцев не был больше 4 размеров прожиточного минимума для граждан, которые являются нетрудоспособными. По состоянию на сейчас прожиточный минимум находится на уровне в 2 595 гривен. То есть помощь на проживание продлят, если совокупный доход не превышает 10 380 гривен.