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Виплати українцям на лікування — якою буде допомога у 2025 році

31 грудня 2024 17:15
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Деяким українцям виплатять одноразову допомогу у 2025 році — хто отримає
Гривні у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Від трьох до п’яти тис. грн фінансової допомоги зможуть отримати деякі мешканці Херсона у 2025 році. Виплати громадянам надаватимуть в рамках програми "Соціальний захист".

Про це повідомив мер міста Роман Мрочко.

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За словами чиновника, кошти надаватимуть херсонцям, які мають серйозні проблеми зі здоров’ям та потребують оперативного лікування.  Виплата є одноразовою, її можна витратити: 

  • на стаціонарне лікування або операцію, якщо є онкозахворювання (злоякісне новоутворення)  — 5 тис. грн гривень; 
  • на лікування онкозахворюванням, якщо людина не проходила курс стаціонарного лікування — 3 тис. грн; 
  • на оперативні втручання на серці та судинах — 5 тис. грн;
  • на ендопротезування суглобів — 5 тис. грн.

Як зареєструватися, щоби отримати допомогу 

Дізнатися більше про програму херсонці зможуть, якщо зателефонують: 

  • у Корабельному районі за номером телефону 050 87 51 141; 
  • у Центральному районі — 066 44 79 236;
  • у Дніпровському районі — 099 25 35 491.

Що ще варто знати 

Благодійна організація "Depaul Україна" у січні 2025 року надасть фінансову підтримку киянам та жителям області. Реєструватися на отримання виплат вже можуть громадяни, які постраждали від війни та були змушені залишити свої оселі на окупованих територіях чи в "гарячих точках".

Розмір грошової допомоги — 3,6 тис. грн на одну людину, виплати здійснюватимуться впродовж трьох місяців. Тож загалом одна особа з родини зможе отримати 10,8 тис. гривень.

Раніше ми писали, що наступного року вразливі українці отримають фіндопомогу від UNHCR Ukraine. Реєструватися на виплати зможуть українці з різних міст.

Також ми розповідали, що за внутрішніми переселенцями зберегли виплати на проживання. До всього, ВПО отримають новий вид допомоги — субсидії на оренду житла. 

виплати Херсон фінансова допомога матеріальна допомога лікування

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