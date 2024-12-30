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Фіндопомога від UNHCR у січні 2025 року — хто отримає право

30 грудня 2025 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати від UNHCR — хто отримає допомогу з нового року
Українські гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У другій декаді січня 2025 року українці зможуть подати заявки на багатоцільову грошову допомогу від UNHCR Ukraine. Пункти збору даних знову запрацюють у низці міст.

Про те, хто зможе отримати допомогу, йдеться на порталі БФ "Право на захист".

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Очікується, що приймання заявок відновиться з 13 січня 2025 року. Зокрема, зареєструватися можна у таких містах:

  • Дніпро;
  • Запоріжжя;
  • Київ;
  • Кривий Ріг;
  • Кропивницький;
  • Миколаїв;
  • Одеса;
  • Суми;
  • Харків;
  • Чернігів;
  • Львів;
  • Чернівці.

Також працюватимуть виїзні мобільні бригади у населених пунктах в областях.

Виплати зможуть отримати вимушено переміщені особи, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, з-за кордону), якщо дохід на одну особу не більший за 5,4 тис. грн, родині ще не нараховували допомогу, належить до категорій вразливості:

  • у сім'ї є лише один з батьків з дітьми віком до 18 років/особи похилого віку (понад 55 років);
  • родину очолює самотня особа похилого віку (від 55 років), або особа похилого віку з дітьми до 18 років;
  • сім'я має особу з особливими потребами: інвалідність, хронічні хвороби.

"Якщо Ви отримали допомогу в розмірі 2220 грн/особа/місяць від іншої агенції/гуманітарної організації ООН, Вам може бути відмовлено у виплаті фінансової допомоги від УВКБ ООН. Гуманітарні організації координують зусилля, щоб сім’ї/окремі особи не отримували допомогу кілька разів або від різних партнерів", — йдеться у повідомленні.

Сума грошової допомоги становить 3,6 тис. грн на особу та покриває три місяці, тобто загалом кожен член родини отримає по 10,8 тис. грн.

Як зареєструватися на фіндопомогу

Громадяни зможуть подати заявки у пунктах збору даних. Необхідно надати такі документи:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження дитини (за наявності),
  • номер банківської картки для виплати допомоги;
  • будь-які документи, де підтверджується належність до категорії вразливості.

Під час подання заявки мають бути присутні всі члени родини.

Нагадаємо, у 2025 році внутрішні переселенці надалі отримуватимуть виплати на проживання. Також додасться новий вид  держдопомоги — субсидії на оренду житла. 

Також ми писали, що українці, працевлаштовані у бюджетних установах, можуть отримувати фіндопомогу на оздоровлення. Гроші виплачують за відпустку.

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