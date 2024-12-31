Некоторым украинцам выплатят единовременное пособие в 2025 году — кто получит

Гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

От трех до пяти тыс. грн финансовой помощи смогут получить некоторые жители Херсона в 2025 году. Выплаты гражданам будут предоставляться в рамках программы "Соціальний захист".

Об этом сообщил мэр города Роман Мрочко.

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По словам чиновника, средства будут предоставлять херсонцам, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем и они нуждаются в оперативном лечении. Выплата одноразовая, ее можно потратить:

на стационарное лечение или операцию, если есть онкозаболевания (злокачественное новообразование) — 5 тыс. грн;

на лечение онкозаболеваний, если человек не проходил курс стационарного лечения — 3 тыс. грн;

на оперативные вмешательства на сердце и сосудах — 5 тыс. грн;

на эндопротезирование суставов — 5 тыс. грн.

Как зарегистрироваться, чтобы получить помощь

Узнать больше о программе херсонцы смогут, если позвонят по телефону:

в Корабельном районе по телефону 050 87 51 141;

в Центральном районе — 066 44 79 236;

в Днепровском районе — 099 25 35 491.

Что еще стоит знать

Благотворительная организация "Depaul Україна" в январе 2025 года предоставит финансовую поддержку киевлянам и жителям области. Регистрироваться на получение выплат уже могут граждане, пострадавшие от войны и вынужденные покинуть свои дома на оккупированных территориях или в "горячих точках".

Размер денежной помощи — 3,6 тыс. грн на человека, выплаты будут осуществляться в течение трех месяцев. Так что в общей сложности один человек из семьи сможет получить 10,8 тыс. гривен.

Ранее мы писали, что в следующем году уязвимые украинцы получат финпомощь от UNHCR Ukraine. Регистрироваться на выплаты смогут украинцы из разных городов.

Также мы рассказывали, что за внутренними переселенцами сохранили выплаты на жительство. Ко всему, ВПЛ получат новый вид помощи — субсидии на аренду жилья.