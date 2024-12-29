Українцям належать виплати на оздоровлення — що варто знати

Матеріальна допомога на оздоровлення 2025 — хто може отримати
В Україні громадяни, які працюють в бюджетних установах, можуть отримати фінансову допомогу на оздоровлення. Гроші виплачуються, коли людина йде у щорічні відпустку.
Про це йдеться у Законі України "Про державну службу".
Виплата на оздоровлення — що відомо
Фінансова допомога на оздоровлення належить до фонду оплати праці, тому ця виплата вважається зарплатою. Тож ця допомога не оподатковується.
Щодо суми, яку виплачують працівникам бюджетних установ, то розмір допомоги — не більше одного посадового окладу. Але в українців, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування, оздоровчі виплати становлять суму середньомісячної зарплати.
Хто може отримати виплати на оздоровлення
Гроші нараховують:
- бібліотекарям;
- державним службовцям;
- працівникам будинків культури, музеїв;
- медичним та фармацевтичним працівникам;
- посадовим особам місцевого самоврядування;
- педагогічним та науково-педагогічним працівникам;
- працівникам бюджетних закладів освіти, які не є педагогічними чи науково-педагогічними працівниками.
Як отримати оздоровчі виплати
Основа умова для отримання виплат — працівник йде у щорічну основну відпустку або планує використати ї частину. При цьому рішення щодо надання виплати погоджує безпосередньо роботодавець, тому працівнику потрібно написати дві заяви:
- на щорічну відпустку;
- на отримання матеріальної допомоги.
Які відпустки компенсують під час звільнення з роботи
Коли людина звільняється, то роботодавець має компенсувати своєму працівнику два види відпусток. Одна з них — за невикористані дні щорічної відпустки. Також компенсацію за відпустку можуть отримати працівники, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.
Раніше ми пояснювали, які відпустки з 2024 року не перенесуться на 2025. Це правило поширюється, наприклад, на щорічну відпустку.
Також нагадаємо, що деякі компанії виплачують українцям так звану 13-ту зарплату. На цю виплату, як правило, можна розраховувати в останній місяць року.
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