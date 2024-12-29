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Матеріальна допомога на оздоровлення 2025 — хто може отримати

29 грудня 2024 13:01
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Українцям належать виплати на оздоровлення — що варто знати
Гроші. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні громадяни, які працюють в бюджетних установах, можуть отримати фінансову допомогу на оздоровлення. Гроші виплачуються, коли людина йде у щорічні відпустку. 

Про це йдеться у Законі України "Про державну службу". 

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Фінансова допомога на оздоровлення належить до фонду оплати праці, тому ця виплата вважається зарплатою. Тож ця допомога не оподатковується. 

Щодо суми, яку виплачують працівникам бюджетних установ, то розмір допомоги — не більше одного посадового окладу. Але в українців, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування, оздоровчі виплати становлять суму середньомісячної зарплати. 

Хто може отримати виплати на оздоровлення

Гроші нараховують:

  • бібліотекарям;
  • державним службовцям;
  • працівникам будинків культури, музеїв;
  • медичним та фармацевтичним працівникам;
  • посадовим особам місцевого самоврядування;
  • педагогічним та науково-педагогічним працівникам;
  • працівникам бюджетних закладів освіти, які не є педагогічними чи науково-педагогічними працівниками.

Як отримати оздоровчі виплати 

Основа умова для отримання виплат — працівник йде у щорічну основну відпустку або планує використати ї частину. При цьому рішення щодо надання виплати погоджує безпосередньо роботодавець, тому працівнику потрібно написати дві заяви:

  • на щорічну відпустку;
  • на отримання матеріальної допомоги.

Які відпустки компенсують під час звільнення з роботи 

Коли людина звільняється, то роботодавець має компенсувати своєму працівнику два види відпусток. Одна з них — за невикористані дні щорічної відпустки. Також компенсацію за відпустку можуть отримати працівники, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Раніше ми пояснювали, які відпустки з 2024 року не перенесуться на 2025. Це правило поширюється, наприклад, на щорічну відпустку.

Також нагадаємо, що деякі компанії виплачують українцям так звану 13-ту зарплату. На цю виплату, як правило, можна розраховувати в останній місяць року. 

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