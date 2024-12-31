Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Хто з українців отримає 10,8 тис. грн у січні — деталі arrow

Хто з українців отримає 10,8 тис. грн у січні — деталі

31 грудня 2024 11:17
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати від фонду Depaul Україна — як і хто зможе отримати 10,8 тис. грн
Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Частина українців зможе отримати нову грошову допомогу від благодійної організації "Depaul Україна". За умовами програми, скористатися відповідною можливістю зможе особлива категорія громадян у Києві та області.

Про це йдеться у повідомленні представників фонду "Depaul Україна".

Читайте також:

Деталі програми допомоги від фонду "Depaul Україна"

Як зазначається, благодійна організація "Depaul Україна" знову відкрила реєстрацію на надання фінансової допомоги українцям, які постраждали від війни та були змушені залишити свої оселі на окупованих територіях чи в "гарячих точках".

Кошти зможуть отримати громадяни за таких умов:

  • новоприбулі внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  • проживання на території Києва та області.

Також важливо дотримуватися таких вимог:

  • переселенець має довідку, термін отримання якої становить не більше 30 днів;
  • громадяни не отримували раніше аналогічну грошову допомогу за останні три місяці.

Розмір грошової допомоги для ВПО становить 3,6 тис. гривень в одні руки. Вплати будуть здійснюватися упродовж трьох місяців. Тобто, сумарно одна особа з родини зможе отримати 10,8 тис. гривень.

Як зареєструватися на грошову допомогу

Для того, щоб отримати фіндопомогу від "Depaul", потрібно заповнити реєстраційну форму за посиланням, де треба вказати:

  • прізвище, ім'я, по батькові;
  • дату видачі довідки внутрішнього переселенця;
  • адресу проживання до 24 лютого 2022 року;
  • чи надходила грошова допомога від інших фондів за останні три місяці, не враховуючи держпідтримку;
  • кількість членів родини;
  • ідентифікаційні коди для всіх членів родини (за наявності);
  • контактний номер телефона.

Раніше ми повідомляли, що громадяни мають труднощі з оформленням виплат коштів на дітей за програмою "Зимова єПідтримка". Через кібератаку у застосунку "Дія" зникли свідоцтва про народження.

Також ми писали, що у 2025 році вразливим категоріям громадян буде знову доступна фіндопомога від UNHCR Ukraine. Заявки на виплати прийматимуть у низці міст.

виплати фінансова допомога матеріальна допомога соцвиплати грошова допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:39 Місяць в укриттях — скільки разів в Одесі оголошували тривогу

11:35 ССО України зайняли населений пункт у Курській області Росії

11:34 Є відповідь — коли інвестувати в облігації, щоб примножити дохід

11:24 Jingle bells для бізнесу — які товари найкраще продаються у свята

11:23 У Харкові чоловік знайшов в підвалі боєприпаси і опинився в суді

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

11:20 Іноземний топ-клуб хоче купити українця Кочергіна

11:17 Хто з українців отримає 10,8 тис. грн у січні — деталі

11:13 Метеозалежним приготуватися — Землю накрила магнітна буря

11:07 У пастці — в Одесі ветеран з інвалідністю провів ніч у машині

10:59 У Литві відреагували на політичні звинувачення зі сторони Грузії

11:39 Місяць в укриттях — скільки разів в Одесі оголошували тривогу

11:35 ССО України зайняли населений пункт у Курській області Росії

11:34 Є відповідь — коли інвестувати в облігації, щоб примножити дохід

11:24 Jingle bells для бізнесу — які товари найкраще продаються у свята

11:23 У Харкові чоловік знайшов в підвалі боєприпаси і опинився в суді

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

11:20 Іноземний топ-клуб хоче купити українця Кочергіна

11:17 Хто з українців отримає 10,8 тис. грн у січні — деталі

11:13 Метеозалежним приготуватися — Землю накрила магнітна буря

11:07 У пастці — в Одесі ветеран з інвалідністю провів ніч у машині

10:59 У Литві відреагували на політичні звинувачення зі сторони Грузії

08:17 Підбірка різдвяних ярмарків Німеччини — де дешевше та цікавіше

06:40 Знову дорожчає — які ціни на золото перед Новим роком

06:37 2024 рік в російських атаках — наймасштабніші наслідки на Одещині

06:28 Охматдит, ГЕС та міжконтинентальна ракета — трагедії 2024

06:04 Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

30 грудня 2024

21:33 Новорічний святковий стіл 2025 — скільки витратять одесити

06:40 В Україні дорожчають метали — ціни на латунь у грудні

06:29 Третина доходів на "гробові" — чи зможе Україна виплатити всім

29 грудня 2024

06:40 Нові ціни на кольорові метали — скільки коштує алюміній у грудні

06:13 Пенсії, тарифи та податки — що зміниться в Україні у 2025 році

Text

08:00 До чого готуватися українцям в 2025 році — ефір Ранок.LIVE

30 грудня 2024
Text

20:13 Трампу потрібно буде відзвітувати про кожен долар, — Южаніна

Text

19:06 Вимагають хабар в лікарні — Скалецька порадила, куди звертатися

Text

18:00 Сирський на передовій та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Експерт Гаврилечко розчарував економічним прогнозом на 2025 рік

Text

14:14 Юрист відповів, як працюватиме військовий омбудсмен в Україні

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

13:00 Мирний план Трампа та Сибіга в Сирії — ефір День.LIVE

Text

08:00 США ухвалили важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

29 грудня 2024
Text

15:06 В ГУР заявили про нарощення виробництва ударних БпЛА в Росії

Text

11:33 У ГУР пояснили, що ускладнює процес повернення українців з полону

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року