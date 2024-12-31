Виплати від фонду Depaul Україна — як і хто зможе отримати 10,8 тис. грн

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Частина українців зможе отримати нову грошову допомогу від благодійної організації "Depaul Україна". За умовами програми, скористатися відповідною можливістю зможе особлива категорія громадян у Києві та області.

Про це йдеться у повідомленні представників фонду "Depaul Україна".

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Деталі програми допомоги від фонду "Depaul Україна"

Як зазначається, благодійна організація "Depaul Україна" знову відкрила реєстрацію на надання фінансової допомоги українцям, які постраждали від війни та були змушені залишити свої оселі на окупованих територіях чи в "гарячих точках".

Кошти зможуть отримати громадяни за таких умов:

новоприбулі внутрішньо переміщені особи (ВПО);

проживання на території Києва та області.

Також важливо дотримуватися таких вимог:

переселенець має довідку, термін отримання якої становить не більше 30 днів;

громадяни не отримували раніше аналогічну грошову допомогу за останні три місяці.

Розмір грошової допомоги для ВПО становить 3,6 тис. гривень в одні руки. Вплати будуть здійснюватися упродовж трьох місяців. Тобто, сумарно одна особа з родини зможе отримати 10,8 тис. гривень.

Як зареєструватися на грошову допомогу

Для того, щоб отримати фіндопомогу від "Depaul", потрібно заповнити реєстраційну форму за посиланням, де треба вказати:

прізвище, ім'я, по батькові;

дату видачі довідки внутрішнього переселенця;

адресу проживання до 24 лютого 2022 року;

чи надходила грошова допомога від інших фондів за останні три місяці, не враховуючи держпідтримку;

кількість членів родини;

ідентифікаційні коди для всіх членів родини (за наявності);

контактний номер телефона.

Раніше ми повідомляли, що громадяни мають труднощі з оформленням виплат коштів на дітей за програмою "Зимова єПідтримка". Через кібератаку у застосунку "Дія" зникли свідоцтва про народження.

Також ми писали, що у 2025 році вразливим категоріям громадян буде знову доступна фіндопомога від UNHCR Ukraine. Заявки на виплати прийматимуть у низці міст.