Грошова допомога родинам загиблих військових — Денісова пояснила новий алгоритм виплат

Загальний розмір одноразової грошової допомоги родинам загиблих військовослужбовців, як і раніше, становитиме 15 млн грн. Однак суми, виплачені сім’ї за період перебування захисника в статусі зниклого безвісти, враховуватимуться при визначенні розміру виплат, якщо його визнали загиблим.

Про це розповіла правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова в етері День.LIVE.

Як виплачуватимуть ОГД родинам загиблих

Денісова пояснила, що родини зниклих безвісти військовослужбовців зараз отримують 50% грошового забезпечення. У разі загибелі захисника виплачується одноразова грошова допомога.

Раніше грошове забезпечення, яке отримувала родина зниклого безвісти військовослужбовця, не впливало на розмір ОГД у разі підтвердження його загибелі. Але після ухвалення Верховною Радою законопроєкту №13646 ситуація змінилася.

"Якщо родина відразу дізналася про загибель військовослужбовця і йде оформлювати виплати, то вона отримає 15 мільйонів гривень. А якщо сім’я чекає рік чи більше, то те, що вони отримали, вирахують з цієї суми", — зазначила правозахисниця.

Вона уточнила, що, за офіційною статистикою, в Україні нараховується 90 тисяч зниклих безвісти осіб, з яких 7 тисяч перебувають в полоні. Майже третина тіл, які Україна повертає під час обмінів, належить саме тим, хто мав статус зниклого безвісти, але був закатований або страчений росіянами.

"І людина зникла безвісти, але повернули з полону вже тіло через катування та страту. Він же статус має зниклий безвісти. Тобто у родини все це вирахують", — наголосила Денісова.

Чому змінили умови виплат родинам загиблих

Законопроєкт №13646, який Верховна Рада ухвалила 25 лютого, запроваджує новий порядок виплат. Зокрема, якщо підтверджується загибель військового, який раніше мав статус зниклого безвісти, одноразова грошова допомога у розмірі 15 млн грн нараховуватиметься з урахуванням тих сум грошового забезпечення, які родина вже отримала під час його розшуку.

"Закон усуває дискримінацію та відчуття несправедливості між родинами, які пережили однакову втрату. Держава створює прозорі та зрозумілі умови, гарантуючи, що кожна сім'я отримає належний обсяг допомоги незалежно від того, як довго тривав процес пошуку захисника", — пояснили в Міноборони.

У відомстві також підкреслили, що після виплати ОГД — 15 млн грн — підтримка з боку держави для родин загиблих військових не припинятиметься.

Відповідно до законодавства сім’я отримує право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Крім того, родина може скористатися іншими соціальними гарантіями та пільгами, передбаченими державою.

Раніше ми розповідали, що в Україні змінилися правила розподілу ОГД. Крім того, з березня 2026 року зріс розмір щомісячної грошової виплати членам сімей загиблих.

Також дізнавайтеся, як хочуть змінити систему виплат дітям загиблих. У Раді вважають, що чинний механізм виплат не відповідає міжнародним зобов’язанням України, зокрема вимогам Конвенції ООН.