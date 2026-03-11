Выплаты семьям погибших военных — Денисова объяснила новый алгоритм начислений

Выплаты семьям погибших военнослужащих. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Одноразовая денежная помощь семьям погибших военнослужащих, как и раньше, будет начисляться в размере 15 млн грн. Однако выплаты, которые семья получила за период пребывания защитника в статусе пропавшего без вести, будут вычитываться из этой суммы, если его признали погибшим.

Об этом рассказала правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова в эфире День.LIVE.

Как будут выплачивать ОДП семьям погибших

Денисова объяснила, что семьи пропавших без вести военнослужащих сейчас получают 50% денежного обеспечения. В случае гибели защитника выплачивается единовременное денежное пособие.

Ранее денежное обеспечение, которое получала семья пропавшего без вести военнослужащего, не влияло на размер ОДП в случае подтверждения его гибели. Но после принятия Верховной Радой законопроекта №13646 ситуация изменилась.

"Если семья сразу узнала о гибели военнослужащего и идет оформлять выплаты, то она получит 15 миллионов гривен. А если семья ждет год или больше, то то, что они получили, вычтут из этой суммы", — отметила правозащитница.

Она уточнила, что, по официальной статистике, в Украине насчитывается 90 тысяч пропавших без вести лиц, из которых 7 тысяч находятся в плену. Почти треть тел, которые Украина возвращает во время обменов, принадлежит именно тем, кто имел статус пропавшего без вести, но был замучен или казнен россиянами.

"И человек пропал без вести, но вернули из плена уже тело из-за пыток и казни. Он же статус имеет пропавший без вести. То есть у семьи все это вычислят", — отметила Денисова.

Почему изменили условия выплат семьям погибших

Законопроект №13646, который Верховная Рада приняла 25 февраля, вводит новый порядок выплат. В частности, если подтверждается гибель военного, который ранее имел статус пропавшего без вести, единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн будет начисляться с учетом тех сумм денежного обеспечения, которые семья уже получила во время его розыска.

"Закон устраняет дискриминацию и ощущение несправедливости между семьями, которые пережили одинаковую потерю. Государство создает прозрачные и понятные условия, гарантируя, что каждая семья получит надлежащий объем помощи независимо от того, как долго длился процесс поиска защитника", — пояснили в Минобороны.

В ведомстве также подчеркнули, что после выплаты ОДП — 15 млн грн — поддержка со стороны государства для семей погибших военных не будет прекращаться.

В соответствии с законодательством семья получает право на назначение пенсии в связи с потерей кормильца. Кроме того, семья может воспользоваться другими социальными гарантиями и льготами, предусмотренными государством.

