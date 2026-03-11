Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы ОДП семьям погибших — как изменились правила начисления выплат

ОДП семьям погибших — как изменились правила начисления выплат

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 10:23
Выплаты семьям погибших военных — Денисова объяснила новый алгоритм начислений
Выплаты семьям погибших военнослужащих. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Одноразовая денежная помощь семьям погибших военнослужащих, как и раньше, будет начисляться в размере 15 млн грн. Однако выплаты, которые семья получила за период пребывания защитника в статусе пропавшего без вести, будут вычитываться из этой суммы, если его признали погибшим.

Об этом рассказала правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова в эфире День.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как будут выплачивать ОДП семьям погибших

Денисова объяснила, что семьи пропавших без вести военнослужащих сейчас получают 50% денежного обеспечения. В случае гибели защитника выплачивается единовременное денежное пособие.

Ранее денежное обеспечение, которое получала семья пропавшего без вести военнослужащего, не влияло на размер ОДП в случае подтверждения его гибели. Но после принятия Верховной Радой законопроекта №13646 ситуация изменилась.

"Если семья сразу узнала о гибели военнослужащего и идет оформлять выплаты, то она получит 15 миллионов гривен. А если семья ждет год или больше, то то, что они получили, вычтут из этой суммы", — отметила правозащитница.

Она уточнила, что, по официальной статистике, в Украине насчитывается 90 тысяч пропавших без вести лиц, из которых 7 тысяч находятся в плену. Почти треть тел, которые Украина возвращает во время обменов, принадлежит именно тем, кто имел статус пропавшего без вести, но был замучен или казнен россиянами.

"И человек пропал без вести, но вернули из плена уже тело из-за пыток и казни. Он же статус имеет пропавший без вести. То есть у семьи все это вычислят", — отметила Денисова.

Почему изменили условия выплат семьям погибших

Законопроект №13646, который Верховная Рада приняла 25 февраля, вводит новый порядок выплат. В частности, если подтверждается гибель военного, который ранее имел статус пропавшего без вести, единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн будет начисляться с учетом тех сумм денежного обеспечения, которые семья уже получила во время его розыска.

"Закон устраняет дискриминацию и ощущение несправедливости между семьями, которые пережили одинаковую потерю. Государство создает прозрачные и понятные условия, гарантируя, что каждая семья получит надлежащий объем помощи независимо от того, как долго длился процесс поиска защитника", — пояснили в Минобороны.

В ведомстве также подчеркнули, что после выплаты ОДП — 15 млн грн — поддержка со стороны государства для семей погибших военных не будет прекращаться.

В соответствии с законодательством семья получает право на назначение пенсии в связи с потерей кормильца. Кроме того, семья может воспользоваться другими социальными гарантиями и льготами, предусмотренными государством.

Ранее мы рассказывали, что в Украине изменились правила распределения ОДП. Кроме того, с марта 2026 года вырос размер ежемесячной денежной выплаты членам семей погибших.

Также узнавайте, как хотят изменить систему выплат детям погибших. В Раде считают, что действующий механизм выплат не соответствует международным обязательствам Украины, в частности требованиям Конвенции ООН.

выплаты Людмила Денисова военные погибшие денежная помощь
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации