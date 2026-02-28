Грошове забезпечення військових — якою буде мінімальна сума у березні

Грошове забезпечення в ЗСУ. Фото: Новини.LIVE, Генштаб. Колаж: Новини.LIVE

Українським захисникам щомісяця нараховують грошове утримання. Суми, які отримують військовослужбовці, відрізняються, залежно від багатьох факторів. Проте є базовий мінімум, однаковий для усіх.

Новини.LIVE розповідають, якою буде мінімальна сума у березні.

Реклама

Читайте також:

З чого складається грошове забезпечення військового

Розмір грошового забезпечення військовослужбовців визначається відповідно до чинних нормативно-правових актів. Зокрема, йдеться про Порядок виплати грошового забезпечення військовим та окремим категоріям осіб, затверджений наказом Міністерства оборони України від 7 червня 2018 року №260, наказ Міноборони від 22 травня 2017 року №280 щодо організації фінансового забезпечення підрозділів ЗСУ (зі змінами), а також рішення Міністра оборони України від 16 січня 2024 року №183/уд.

Грошове утримання військовослужбовця формується з кількох основних складових. До нього входять:

оклад за військовим званням;

посадовий оклад;

надбавка за вислугу років;

доплата за роботу з державною таємницею;

надбавка за особливі умови служби;

щомісячна премія й бойові виплати.

Якою буде мінімальна сума у березні

Мінімальну суму отримує рекрут першого тарифного розряду зі стажем служби до одного року, який проходить службу на посадах рядового, сержантського, старшинського або офіцерського складу. Такому військовослужбовцю нараховують 20 436,60 грн (до сплати військового збору.

Після утримання 1,5% на руки виплачується 20 130,05 грн. Це гарантований базовий рівень грошового забезпечення без урахування додаткових премій та бойових надбавок.

Окремо передбачені доплати за виконання службових і бойових завдань, зокрема:

30 000 грн — за виконання завдань поза районами активних бойових дій;

50 000 грн — для військовослужбовців, залучених до управління підрозділами;

100 000 грн — для захисників, які безпосередньо виконують бойові завдання в зоні бойових дій.

Наразі змін у порядку нарахування грошового забезпечення не заплановано. Тому у березні військові отримуватимуть виплати відповідно до чинного законодавства та затверджених нормативних документів.

Раніше ми розповідали, що захисникам, які перебувають на лікуванні після поранення, отриманого під час захисту Батьківщини, належать певні виплати. Однак у деяких випадках гроші можуть не нарахувати.

Також дізнавайтеся, які доплати належать військовослужбовцям, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та відзначені державними нагородами. 1 січня 2026 року набрали законної сили зміни, що регулюють це питання.