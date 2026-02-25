Рада змінила умови виплат родинам загиблих військових — як нараховуватимуть допомогу

Виплати родинам загиблих. Фото: Новини.LIVE, Reuters. Колаж: Новини.LIVE

У середу, 25 лютого, Верховна Рада України ухвалила новий законопроєкт про соціальний захист військових. Зміни зокрема торкнуться пільг для захисників та виплат родинам загиблих.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України, передають Новини.LIVE.

Що зміниться для родин загиблих захисників

У відомстві нагадали, що до сьогодні держава забезпечувала такі виплати:

родинам загиблих — 15 млн грн;

родинам зниклих безвісти — 120 тис. грн щомісяця.

Тобто сім’ї зниклих безвісти отримували грошове забезпечення протягом усього часу пошуку, а потім ще й повну суму ОГД. Це створювало диспропорцію у виплатах родинам, які пережили однакову втрату.

Законопроєктом №13646, який сьогодні ухвалила Рада, встановлюється прозорий механізм — у разі підтвердження загибелі захисника, який вважався зниклим безвісти, ОГД (15 млн грн) виплачуватиметься з урахуванням сум грошового забезпечення, вже отриманих родиною захисника за час його пошуку.

"Закон усуває дискримінацію та відчуття несправедливості між родинами, які пережили однакову втрату. Держава створює прозорі та зрозумілі умови, гарантуючи, що кожна сім'я отримає належний обсяг допомоги незалежно від того, як довго тривав процес пошуку захисника", — пояснили в Міноборони.

Там також наголосили, що держава не припинятиме підтримку родин загиблих захисників після виплати максимально передбаченої суми у 15 мільйонів гривень.

Після досягнення цього ліміту та офіційного підтвердження факту загибелі в установленому законом порядку сім’я отримує право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, а також на оформлення передбачених державою соціальних гарантій і пільг.

Що зміниться для військовослужбовців

За словами міністра оборони Михайла Федорова, законопроєкт №13646 врегульовує соціальні гарантії для захисників. Під час служби військові мають гарантоване грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення. Передбачені відпустки за сімейними обставинами, лікування й реабілітація за рішенням ВЛК. Держава також забезпечує:

проживання;

безоплатний проїзд;

безоплатний поштовий зв’язок.

Після повернення зі служби за військовим зберігається право повернутися на роботу — на посаду, не нижчу за попередню. Передбачена допомога в розмірі середньої зарплати — після постановки на військовий облік.

Захисники отримують можливість професійної адаптації, повноцінний страховий і трудовий стаж, а також право на щорічну відпустку вже в перший рік роботи.

