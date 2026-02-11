Виплати родинам загиблих — грошову допомогу розподілятимуть по-новому

Гроші в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону України, який регулює питання виплат родинам загиблих. Зокрема він удосконалює поряд розподілу грошової допомоги та передбачає підвищення пенсій.

Детально про зміни у механізмі виплат родинам загиблих військових розповідають Новини.LIVE з посиланням на офіційний вебпортал Верховної Ради України.

Як розподілятимуть виплати між членами родини загиблих

Підписаний президентом Закон України "Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян" № 4682-ІХ усуває прогалини, які зумовлювали громадян звертатися до суду через невизначеність розміру щомісячної грошової виплати у разі наявності двох і більше членів сім’ї загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Новим документом передбачається, що двом та більше членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, на яких поширюється дія Закону України "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян", щомісячна грошова виплата призначатиметься рівними частинами.

Які виплати родинам загиблих зростуть

Законом № 4682-ІХ також вже з 1 березня 2026 року підвищується розмір щомісячної грошової виплати членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Йдеться про:

пенсійні виплати для непрацездатних членів родин (батьків, дружин, чоловіків), а також дітей полеглих або зниклих безвісти оборонців, яким замість пенсії призначено державну соціальну допомогу — мінімум 12 810 грн на особу (зараз ця виплата становить 7,8 тис. грн;

пенсійні виплати та державну соціальну допомогу для родин загиблих захисників та захисниць, в яких вона призначена на двох та більше людей (крім непрацездатних батьків, дружини або чоловіка) — не менше ніж 10 020 грн на кожну особу(зараз — 6,1 тис. грн).

Починаючи з 1 березня 2027 року, зазначені розміри виплат щороку індексуватимуться.

Раніше ми писали, коли у випадку загибелі війсьового право на виплату отримують родичі другої черги.

Також дізнавайтеся, як відрізняється грошова допомога у випадку смерті та загибелі військового.