Україна
Виплати і більше пільг — Свириденко про нову "зимову підтримку"

Виплати і більше пільг — Свириденко про нову "зимову підтримку"

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 22:13
Оновлено: 22:13
Свириденко озвучила деталі оновленої програми з підтримки українців взимку — що нового
Юлія Свириденко на засіданні Кабміну. Фото: Юлія Свириденко/Facebook

Кабінет міністрів України працює над розширенням програми "зимової підтримки". Очікується, що фінансову допомогу та пільги від держави отримає ще більше людей.

Про це 1 листопада 2025 року повідомила у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Зимова підтримка 2025/2026

Наразі відомо про плани уряду не тільки зберегти виплати у 6,5 тисячі гривень, які нарахують близько 660 тисячам громадянам, а й запровадити:

  • нову грошову допомогу для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), людей, які втратили роботу через війну, та малозабезпечених сімей;
  • програму безкоштовних поїздок по Україні для всіх громадян від Укрзалізниці — три тисячі кілометрів;
  • комплексну перевірку здоровʼя для людей у віці від 40 років цієї зими.

"Детально про всі компоненти пакета зимової підтримки повідомлятимемо найближчим часом", — йдеться у повідомленні Свириденко.

Очільниця уряду також зауважила, що для українців збережуть вже запущені програми підтримки, серед яких: фіксовані ціни на енергоносії, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності та допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати ВПО на дрова.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 1 листопада заявив про створення спеціальної програми транспортної підтримки. Нею користуватимуться громадяни, щоб безкоштовно їздити поїздами Укрзалізниці

Як очікується, пасажири зможуть проїхати три тисячі кілометрів не витративши ані копійки. Однак це стосуватиметься лише внутрішніх залізничних маршрутів, наприклад, Львів — Київ, Київ — Дніпро тощо.

Деталізувати транспортну програму уряд має до 15 листопада.

Раніше ми розповідали, що за програмою, яку координує благодійний фонд Mercy Corps, українці можуть отримати до п'яти тисяч доларів. Відомо, кому саме нададуть фінансову підтримку. Також ми писали про грошову допомогу від UNHCR. Реєстрація на виплату 10,8 тисячі гривень стартує у листопаді.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
