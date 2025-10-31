Виплати для ВПО — як і де можна отримати допомогу від УВКБ ООН на пів року

Українські переселенці. Фото: Vladimir Prycek

В Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають можливість долучитися до програми грошової допомоги, що передбачає надання фінансової підтримки на шість місяців. Проєкт, що реалізують спільно благодійний фонд "Право на захист" та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), доступний у п'яти регіонах у 2025 році.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті благодійного фонду.

Що передбачає програма фіндопомоги від УВКБ ООН

Як зазначається, за фінансовою допомогою можуть звертатися внутрішні переселенці, які мають проблеми з оплатою оренди житла. Програма допомоги від УВКБ ООН передбачає покриття витрат на винайм протягом шести місяців.

Така ініціатива покликана надати підтримку родинам після вимушеного переміщення та допомогу в інтеграції у нових громадах. Дія програми поширюється на такі українські регіони:

Дніпропетровський;

Полтавський;

Кіровоградський;

Запорізький;

Київський та м. Київ.

Згідно з умовами програми, на виплати можуть розраховувати громадяни, які нині проживають у таких місцях:

місце тимчасового проживання, що включене до офіційного списку, за урядовою постановою №930;

дитсадках, освітніх закладах, медзакладах, яким загрожує розформування;

модульному містечку;

орендованому житлі з незадовільними умовами для проживання;

орендованій оселі, звідки загрожує виселення.

Як ВПО долучитися до участі у програмі

Якщо громадяни підпадають під вищевказані умови програми від УВКБ ООН, то для участі мають попередньо заповнити спеціальну форму.

"Участь у програмі можуть взяти лише ті домогосподарства, жоден із членів яких не бере й ніколи раніше не брав участь у жодній програмі грошової допомоги на оренду житла й не бере участь у програмах державних субсидій на оренду житла", — повідомляють організатори.

Всі деталі щодо дії програми можна уточнити, зателефонувавши на гарячу лінію благодійного фонду "Право на захист": 0800750104.

Також зазначається, що претенденти на участь у програмі мають надалі надати план щодо подальших доходів для самостійної оренди приміщення після завершення підтримки. Також повинні самі знайти житло та оплатити перші два місяці його оренди. Кошти потім мають повернути.

