Головна Фінанси Пакунок школяра — чи можна отримати 5 тис. грн у листопаді

Пакунок школяра — чи можна отримати 5 тис. грн у листопаді

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 16:56
Оновлено: 16:56
Реєстрація в програмі Пакунок школяра — чи можна отримати гроші у листопаді
Людина тримає у руці купюри по 500 і 1 тисячі гривень. Фото: Новини.LIVE

Реєстрація в програмі Пакунок школяра для отримання грошової допомоги у розмірі п’яти тисяч гривень, триватиме до 15 листопада. Подати заявку можна через Дію або у сервісних центрах Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про це стало відомо із повідомлення пресслужби ПФУ.

Читайте також:

Як зареєструвати заявку на Пакунок школяра 

Подати заявку можна в застосунку Дія. Для цього: 
увійдіть у застосунок; 

  • знайдіть розділ Допомога від держави; 
  • оберіть послугу Пакунок школяра; 
  • виберіть дитину, для якої оформлюєте допомогу; 
  • засвідчте заяву Дія.Підписом та надішліть. 

Також реєстрація відбувається у сервісних центрах Пенсійного фонду. 

Отримані кошти потрібно витратити за 180 днів. Залишок повернеться до бюджету. Варто пам’ятати, що в отримані допомоги відмовлять, якщо дитина перебуває на тимчасово окупованих територіях або виїхала за кордон.

Як отримати п’ять тисяч гривень

Гроші батьки дітей, які у вересні пішли в перший клас, зможуть витратити:

  • на шкільне приладдя;
  • книги;
  • одяг. 

Виплати здійснюються через спеціальні рахунки у визначених банках, а гроші нараховуються через 14 днів після опрацювання заявки.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, виплата одноразової грошової допомоги батькам учнів перших класів не буде враховуватися під час обчислення сукупного доходу сім’ї для отримання всіх видів соціальної допомоги, зокрема й субсидії. У Пенсійному фонді раніше пояснювали, що відповідне правило ухвалив Кабінет міністрів України. 

Раніше ми розповідали, що програма Пакунок школяра дещо змінилася з 1 жовтня 2025 року. Відомо, які оновлення відбулися. Також ми писали, що яку вимогу до 1 листопада 2025 року мають виконати одержувачі держдопомоги в Україні. Якщо цього не зробити — виплат не буде.

виплати фінансова допомога гроші школа пакунок школяра
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
