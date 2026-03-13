Грошова допомога у 100 000 грн — чи отримують її військові, які повернулися з полону

Українські військовослужбовці, які повертаються додому з російського полону, мають право на одноразову грошову допомогу від держави. Розмір виплат — 100 000 гривень.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

Як зазначається, звільнені з полону військові забезпечуються комплексною підтримкою.

"Серед державних гарантій для військових після полону — одноразова виплата у 100 000 гривень, щорічна грошова допомога у такому ж розмірі, грошове забезпечення за час перебування в полоні, лікування, психологічна та правова допомога", — йдеться у повідомленні.

Ще військовослужбовцям автоматично надають статус учасника бойових дій (УБД) та розширений соцзахист. Також захисникам після звільнення з полону надають додаткову відпустку, яка триває 90 днів.

У Міноборони також додали, що військовослужбовець, якщо захоче, може офіційно залишити службу, тобто звільнитися з армії та повернутися до цивільного життя.

Нагадаємо, у 2026 році держава повністю забезпечує курсантів грошовими виплатами. Так, з 1 січня 2026 року їм виплачують такі суми:

на I-II курсі — 10 320-10 470 грн/місяць;

на I-II курсі (курсанти, позбавлені батьківського піклування) — 14 559-15 657 грн/місяць;

на III-IV курсі — 10 524-11 691 грн/місяць;

на III-IV курс (курсанти, позбавлені батьківського піклування) — 15 504-16 086 грн/місяць.

Раніше повідомлялося, що родини загиблих на війні з Росією військовослужбовців отримують матеріальну допомогу у 15 млн гривень. Та в окремих випадках з цієї суми можуть вирахувати ОГД. Ще ми писали, як може змінитися система виплат дітям загиблих. Серед народних депутатів у Верховній Раді переважає думка, що чинний механізм виплат не відповідає міжнародним зобов’язанням України.