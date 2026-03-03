Виплати захисникам, які отримали поранення — коли виплачують 100 000 гривень

Будівля головного військового клінічного госпіталя у Києві й гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українських військовослужбовцв після отримання травм під час захисту Батьківщини, продовжують забезпечувати грошовими виплатами. Також за ними зберігається право на додаткову винагороду.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

Виплати під час лікування

Якщо військовий лікується від отриманих в бою поранень, то йому виплачують:

основне грошове забезпечення за останньою посадою;

додаткову щомісячну грошову винагороду у розмірі 100 000 гривень.

"Ці кошти нараховуються за весь час стаціонарного лікування — як в Україні, так і за кордоном, включаючи періоди переміщення між медичними закладами", — підкреслили у відомстві.

Ці виплати надходитимуть захиснику й тоді, коли він перебуватиме у відпустці у зв’язку з лікуванням. Але важливо, щоб представники військово-лікарської комісія (ВЛК) у своєму висновку зазначили, що військовий отримав тяжке порання.

"Якщо травма не тяжка, нарахування додаткової винагороди (100 000 гривень) після виписки зі стаціонару припиняється", — пояснили у Міноборони.

Основа підстава для виплат, як наголошують у матеріалі — Довідка про обставини травми (Додаток 5). Її підписує командир частини, в ній обов'язково має бути позначка, що поранення пов’язане із захистом Батьківщини.

Якщо лікування триває безперервно довше, ніж чотири місяці, для збереження виплат потрібен висновок ВЛК про необхідність тривалого лікування. На огляді у лікарів потрібно побувати до того, як пройде чотиримісячний термін.

Отримавщи цей висновок, а також відповідного наказу командира фінансова підтримка продовжується (загалом до 12 місяців поспіль). Термін перебування на лікуванні в Україні підтверджується Довідкою про обставини травми та повідомленням про госпіталізацію від закладу охорони здоров’я (після 4 місяців лікування — рішенням ВЛК).

Якщо лікування відбувається в іншій країні, тоді потрібно надати медичні документи та відмітки прикордонної служби, що особа перетнула держкордон.

Додаткова винагорода

Йдеться про дві щорічні виплати в розмірі місячного грошового забезпечення (сюди не включається винагорода 100 000 гривень):

допомога на оздоровлення;

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Якщо є бойове поранення — це вже достатня підстава для того, щоб військовий вимагав призначити матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Окрім цьго держава виплачує військовослужбовцям одноразову грошову допомогу. Це компенсаційна виплата за ушкодження здоров’я (інвалідність або часткову втрату працездатності без встановлення інвалідності), отримане під час захисту Батьківщини, виконання обов’язків військової служби або проходження військової служби.

Сума виплат залежить від встановленої групи інвалідності або відсотка втрати працездатності, а також від причини інвалідності або втрати працездатності. Це з’ясовує експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Раніше ми розповідали, яким буде грошове забезпечення у ЗСУ у березні 2026 року. На остаточні суми впливатимуть багато факторів. Також писали, що військовослужбовцям належать доплати, якщо вони мають науковий ступінь. Однак для отримання додаткових грошей потрібно виконати одну важливу умову.