Грошове забезпечення курсантів — яким змінився розмір виплат у 2026 році

В Україні курсанти військових вишів перебувають на повному державному забезпеченні. Зокрема щомісяця вони отримують грошове утримання.

Новини.LIVE розповідають, яким буде грошове забезпечення курсантів у 2026 році.

Які преференції мають курсанти військових вишів

Відповідно до положень Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу", курсанти вищих військових навчальних закладів мають статус військовослужбовців.

Це означає, що під час навчання вони повністю перебувають на утриманні держави та наділені всіма передбаченими законом правами й соціальними гарантіями.

Зокрема, курсанти безплатно здобувають освіту, забезпечуються житлом і харчуванням, мають право на медичне обслуговування, щорічні канікулярні відпустки, а також користуються іншими соціальними пільгами й гарантіями, встановленими законодавством для військовослужбовців.

Скільки отримуватимуть курсанти у 2026 році

За даними інформаційного агентства Міністерства оборони України "АрміяInform", грошове забезпечення курсантів з 1 січня 2026 року встановлено у таких розмірах:

I-II курс — 10 320-10 470 грн/місяць;

I-II курс (курсанти, позбавлені батьківського піклування) — 14 559-15 657 грн/місяць;

III-IV курс — 10 524-11 691 грн/місяць;

III-IV курс (курсанти, позбавлені батьківського піклування) — 15 504-16 086 грн/місяць.

У разі відмінного навчання курсанти IV курсу отримуватимуть підвищені виплати — 23 188 грн/місяць, позбавлені батьківського піклування — 28 998 грн/місяць.

