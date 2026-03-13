Финпомощь освобожденным из плена — на какую сумму могу рассчитывать военнослужащие

Бывшие военнопленные, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские военнослужащие после возвращения с плена получают на Родине выплату в 100 000 гривен. Это единовременная помощь, которая полагается всем военнопленным.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

Подробнее о выплате 100 000 гривен военным после плена

Как отмечается, освобожденные из плена военные обеспечиваются комплексной поддержкой.

"Среди государственных гарантий для военных после плена — единовременная выплата 100 000 гривен, ежегодная денежная помощь в таком же размере, денежное обеспечение за время пребывания в плену, лечение, психологическая и правовая помощь", — сказано в сообщении.

Еще военнослужащим автоматически предоставляют статус участника боевых действий (УБД) и расширенную соцзащиту. Также защитникам после освобождения из плена предоставляют дополнительный отпуск, который длится 90 дней.

В Минобороны также добавили, что военнослужащий, если захочет, может официально оставить службу, то есть уволиться из армии и вернуться к гражданской жизни.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2026 году государство полностью обеспечивает курсантов денежными выплатами. Так, с 1 января 2026 года им выплачивают такие суммы:

на I-II курсе — 10 320-10 470 грн/месяц;

на I-II курсе (курсанты, лишенные родительской опеки) — 14 559-15 657 грн/месяц;

на III-IV курсе — 10 524-11 691 грн/месяц;

на III-IV курс (курсанты, лишенные родительской опеки) — 15 504-16 086 грн/месяц.

Ранее сообщалось, что семьи погибших на войне с Россией военнослужащих получают материальную помощь в 15 млн гривен. Но в отдельных случаях из этой суммы могут вычесть ОГД. Еще мы писали, как может измениться система выплат детям погибших. Среди народных депутатов в Верховной Раде преобладает мнение, что действующий механизм выплат не соответствует международным обязательствам Украины.