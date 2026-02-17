Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси ВПО позбавляють виплат на проживання — яке правило не можна порушувати

ВПО позбавляють виплат на проживання — яке правило не можна порушувати

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 20:50
Зайва допомога для ВПО — з якої причини українка має повернути гроші державі
Біженці на кордоні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні позбавляють державної допомоги внутрішньо переміщених осіб (ВПО), якщо вони виїжджають за кордон. В окремих випадках з громадян можуть навіть стягувати надміру виплачені кошти. 

Про це вказано в одній із ухвал Основ’янського районного суду, що у Харкові.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про повернення виплат ВПО

Одна із українок 5 жовтня 2022 року жінка отримала довідку ВПО та набула право щомісяця отримувати від держави грошову допомогу у 2 000 гривень.

Та 19 листопада 2024 року стало відомо, що громадянка виїхала за межі України через пункт пропуску Ягодин. Після отримання інформації про виїзд, орган соціального захисту вирішив, що з 1 січня 2025 нарахування грошової допомоги припиняється, оскільки жінка виїхала за кордон та втратила право користуватися допомогою на проживання ВПО.

Однак в Обласному центрі з нарахування та здійснення соціальних виплат повідомили, що жінці переплатили 6 000 гривень в період з 1 січня по 31 березня 2025 року. Їй направили вимогу про добровільне повернення коштів, яка залишилася без реакції.

Рішення суду

З ухвали суду випливає, що під час розгляду справи відповідачки на засіданні не було, а сам судовий процес відбувся за спрощеним позовним провадженням. У підсумку, суд постановив стягнути з українки:

  • 6 000 гривень надміру виплаченої допомоги на проживання;
  • понад 3 000 гривень судового збору.

В ухвалі йдеться й про те, що суд визнав, що гроші жінці виплачувалися навіть після припинення правових підстав. З цієї причини переплату ВПО доведеться повернути державі. 

Раніше ми розповідали, що механізм виплат на проживання для ВПО змінився у 2026 році. Деяких з переселенців зобов'язали повторно подавати документи, щоб підтвердити право на фіндопомогу. Також ми писали, що  переселенці цього року продовжать оформлювати субсидію на оренду житла. Ця виплата є індивідуальною і залежить від складу домогосподарства. 

виплати фінансова допомога житло ВПО виїзд за кордон
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації