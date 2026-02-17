Зайва допомога для ВПО — з якої причини українка має повернути гроші державі

Біженці на кордоні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні позбавляють державної допомоги внутрішньо переміщених осіб (ВПО), якщо вони виїжджають за кордон. В окремих випадках з громадян можуть навіть стягувати надміру виплачені кошти.

Про це вказано в одній із ухвал Основ’янського районного суду, що у Харкові.

Що відомо про повернення виплат ВПО

Одна із українок 5 жовтня 2022 року жінка отримала довідку ВПО та набула право щомісяця отримувати від держави грошову допомогу у 2 000 гривень.

Та 19 листопада 2024 року стало відомо, що громадянка виїхала за межі України через пункт пропуску Ягодин. Після отримання інформації про виїзд, орган соціального захисту вирішив, що з 1 січня 2025 нарахування грошової допомоги припиняється, оскільки жінка виїхала за кордон та втратила право користуватися допомогою на проживання ВПО.

Однак в Обласному центрі з нарахування та здійснення соціальних виплат повідомили, що жінці переплатили 6 000 гривень в період з 1 січня по 31 березня 2025 року. Їй направили вимогу про добровільне повернення коштів, яка залишилася без реакції.

Рішення суду

З ухвали суду випливає, що під час розгляду справи відповідачки на засіданні не було, а сам судовий процес відбувся за спрощеним позовним провадженням. У підсумку, суд постановив стягнути з українки:

6 000 гривень надміру виплаченої допомоги на проживання;

понад 3 000 гривень судового збору.

В ухвалі йдеться й про те, що суд визнав, що гроші жінці виплачувалися навіть після припинення правових підстав. З цієї причини переплату ВПО доведеться повернути державі.

Раніше ми розповідали, що механізм виплат на проживання для ВПО змінився у 2026 році. Деяких з переселенців зобов'язали повторно подавати документи, щоб підтвердити право на фіндопомогу. Також ми писали, що переселенці цього року продовжать оформлювати субсидію на оренду житла. Ця виплата є індивідуальною і залежить від складу домогосподарства.