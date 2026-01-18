Відео
Головна Фінанси Субсидія на орендоване житло — як оформити ВПО у 2026 році

Субсидія на орендоване житло — як оформити ВПО у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 08:45
Оренда житла і субсидія — чи можуть ВПО отримати грошову допомогу від держави
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Внутрішньо-переміщені особи, які винаймають житло, мають право подати документи на оформлення житлової субсидії. Допомога у 2026 році доступна як за зареєстрованим (орендованим), так і за фактичним місцем проживання.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ). 

Читайте також:

Субсидія для ВПО на оренду

Для отримання житлової субсидія сім'я переселенців, разом із заявою та декларацією, має надати підтвердження свого фактичного місця проживання. Для цього знадобиться довідка ВПО.

Звернутися за призначенням субсидії можна:

  • за зареєстрованим місцем проживання;
  • за фактичним місцем проживання, навіть якщо воно відрізнятиметься від реєстрації.

Як рахують субсидію для орендарів ВПО

Коли орендарям або домогосподарствам, у складі яких є лише переселенці призначатимуть грошову допомогу на оплату комунальних послуг, то не враховуватимуть матеріальний і майновий стан осіб, які зареєстровані у цьому житлі, але фактично там не проживають. Та сам алгоритм розрахунку для сімей ВПО не відрізняється від загального.

Так, з призначенням субсидії не буде проблем, якщо існує різниця між:

  • вартістю житлово-комунальних послуг у межах соціальних норм;
  • обов’язковим платежем домогосподарства.

Житлова субсидія призначається індивідуально й розмір допомоги залежить від складу домогосподарства, сукупного доходу сім’ї та переліку послуг, якими користуються орендарі. Чим нижчі доходи домогосподарства, тим більшою може бути сума, яку надаватиме щомісяця держава. 

Раніше ми розповідали, які є причини для скасування житлових субсидій у 2026 році. Так, громадянам потрібно дотримуватися певних правил, щоб не втратити держпідтримку. Дізнавайтесь також, у чому відмінність пільг на ЖКП від житлових субсидій. 

комунальні послуги субсидії ПФУ переселенці ВПО
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
