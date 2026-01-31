Відео
Україна
Виплати ВПО у 2026 році — за якими правилами нараховуватимуть допомогу

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 09:59
ВПО і грошова допомога 2026 — як переселенцям не втратити виплатити
Гроші в руці. Фото: Новини.LIVE

Внутрішньо переміщеним особам (ВПО) в Україні оновили умови надання виплат на проживання. У 2026 році деяким громадянам треба повторно зверататися за призначеням допомоги. 

Про це раніше повідомляли у Пенсійному фонді України (ПФУ). 

Читайте також:

Виплати ВПО 

Як пояснили у ПФУ, цього року в країні зростуть показники для соціальних стандартів, зокрема для прожиткового мінімуму: на одну непрацездатну особу в розрахунку на місяць він становитиме становить 2 595 гривень.

Через ці зміни переселенці по-новому отримуватимуть допомогу на проживання:

  • нарахування продовжаться ще на пів року за умови, що середньомісячний дохід на одного члена сім'ї є не більшим за чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність;
  • граничний дохід для отримання допомоги ВПО — 10 380 гривень.

Чи можна ВПО повторно звертатися за допомогою 

У ПФУ зауважують, що якщо раніше ВПО або їхні сім'ї не змогли оформити допомогу, оскільки граничний дохід був вищим допустимого рівня, то зараз вони можуть повторно подавати заявки на призначення виплат. 

Раніше повідомлялося, що з 1 лютого 2026 року ВПО отримуватимуть нові виплати на дітей. Йдеться про фіндопомогу у розмірі 3 000 гривень. Також писали, що деякі українці можуть втратити виплати компенсацій за розміщення переселенців. Відома причина.

виплати фінансова допомога переселенці ВПО грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
