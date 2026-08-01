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Головна Фінанси Виплати на дитину до року: чи скасують, якщо мати вийде на роботу

Виплати на дитину до року: чи скасують, якщо мати вийде на роботу

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 15:25
Виплати на догляд за дитиною до року: у ПФУ зробили важливе роз'яснення
Немовля, гроші, ноутбук і банківська картка. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні матері, які виховують дітей до 1 року, отримують важливу соціальну підтримку з боку держави. Йдеться про фінансову допомогу у розмірі 7 000 гривень. Однак деяких матерів цікавить, чи вплине на виплати дострокове повернення до роботи.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Вінницькій області пояснили, у яких випадках припиняються нарахування, інформує Новини.LIVE.

Коли скасовують фіндопомогу 

У ПФУ зауважили, що підстави для припинення виплат на дітей до року визначив Кабмін України. Вичерпний перелік причин є у постанові уряду №1751. Серед основних: 

  • позбавлення отримувача батьківських прав;
  • відмова від виховання дитини;
  • тимчасове влаштування дитини на повне державне утримання;
  • припинення опіки;
  • перебування отримувача допомоги в місцях позбавлення волі за рішенням суду;
  • скасування усиновлення;
  • смерть дитини або отримувача допомоги.

"Отже, вихід матері на роботу до досягнення дитиною одного року не є підставою для припинення виплати допомоги", — підкреслили у Пенсійному фонді. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, програма єЯсла поширюється на українців, які працюють за наймом та "почали працювати у режимі повного робочого часу". Однак Верховній Раді пропонують, щоб виплати також отримували:

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  • ФОПи;
  • громадяни, які займаються незалежною професійною діяльністю (адвокати, нотаріуси, аудитори тощо).

Зміни дозволять матерям дітей, які фактично доглядають за дитиною і є ФОПами або тими, хто займаються незалежною професійною діяльністю, отримуватимуть допомогу з догляду за дитиною на рівні з найманими працівниками.

Раніше Новини.LIVE писали, що влітку міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps надаватиме гранти громадянам України. Кошти отримають мікробізнес та самозайняті особи. Програма діятиме у чотирьох областях й передбачатиме надання грошової допомоги у розмірі до 2 600 доларів.  

Ще Новини.LIVE розповідали про фінансову допомогу від Австрії. Грошову підтримку зможуть отримати соціально вразливі родини у Кропивницькому. Їм виплачуватимуть від 24 000 гривень. 

Пенсійний Фонд грошова допомога дитячі виплати
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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