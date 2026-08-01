Виплати на догляд за дитиною до року: у ПФУ зробили важливе роз'яснення

Виплати на дитину до року: чи скасують, якщо мати вийде на роботу
В Україні матері, які виховують дітей до 1 року, отримують важливу соціальну підтримку з боку держави. Йдеться про фінансову допомогу у розмірі 7 000 гривень. Однак деяких матерів цікавить, чи вплине на виплати дострокове повернення до роботи.
У Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Вінницькій області пояснили, у яких випадках припиняються нарахування, інформує Новини.LIVE.
Коли скасовують фіндопомогу
У ПФУ зауважили, що підстави для припинення виплат на дітей до року визначив Кабмін України. Вичерпний перелік причин є у постанові уряду №1751. Серед основних:
- позбавлення отримувача батьківських прав;
- відмова від виховання дитини;
- тимчасове влаштування дитини на повне державне утримання;
- припинення опіки;
- перебування отримувача допомоги в місцях позбавлення волі за рішенням суду;
- скасування усиновлення;
- смерть дитини або отримувача допомоги.
"Отже, вихід матері на роботу до досягнення дитиною одного року не є підставою для припинення виплати допомоги", — підкреслили у Пенсійному фонді.
Що ще варто знати
Нагадаємо, програма єЯсла поширюється на українців, які працюють за наймом та "почали працювати у режимі повного робочого часу". Однак Верховній Раді пропонують, щоб виплати також отримували:
- ФОПи;
- громадяни, які займаються незалежною професійною діяльністю (адвокати, нотаріуси, аудитори тощо).
Зміни дозволять матерям дітей, які фактично доглядають за дитиною і є ФОПами або тими, хто займаються незалежною професійною діяльністю, отримуватимуть допомогу з догляду за дитиною на рівні з найманими працівниками.
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