Дитячі виплати у 2026 році: для кого програма єЯсла стане доступнішою

Жінка біля малюка.

В Україні хочуть розширити доступ громадян до державної фінансової допомоги єЯсла. Наразі вона спрямована на підтримку батьків, які повертаються до активної економічної діяльності. Натомість Верховній Раді України пропонують підтримати зміни до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", щоб надати рівні права на соціальний захист усім батькам.

Про це йдеться у Проєкті Закону на сайті Верховної Ради, ініціаторами якого, серед інших, є народні депутати Данило Гетманцев та Павло Фролов, передає Новини.LIVE.

Кому хочуть виплачувати допомогу єЯсла

Як зазначається у пояснювальній записці, зараз єЯсла доступна лише тим українцям, які працюють за наймом та "розпочали працювати у режимі повного робочого часу". Натомість на підтримку не можуть розраховувати батьки, які:

є фізичними особами — підприємцями (ФОП);

провадять незалежну професійну діяльність (адвокати, нотаріуси, аудитори

тощо).

"Такі громадяни також забезпечують себе роботою самостійно, сплачують податки та єдиний соціальний внесок до бюджету, беруть активну участь у відновленні економіки країни, але позбавлені права на допомогу єЯсла. Це створює дискримінаційні умови залежно від форми зайнятості батьків", — зауважують автори документа.

Якщо цю проблему розв’язати, тоді це допоможе:

підтримати фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб;

стимулювати розвиток малого бізнесу в Україні;

забезпечить рівні права на соціальний захист для батьків незалежно від форми їхньої зайнятості;

покращити демографічну ситуації через створення сприятливих умов для поєднання батьківства та ведення бізнесу.

Передбачається, що матері чи інші законні представниик дитини, які фактично доглядають за дитиною і є ФОПами або тими, хто займаються незалежною професійною діяльністю, отримуватимуть допомогу з догляду за дитиною на рівні з найманими працівниками.

Коли запровадять зміни з виплатою допомоги

Відомо, що 26 травня Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо розширення умов для осіб, які мають право на отримання допомоги для догляду за дитиною єЯсла, перебуває на ознайомленні у фінансовому комітеті ВРУ. Коли його погодять, за нього голосуватимуть народні депутати під час одного з пленарних засіданнь.

Як повідомляли Новини.LIVE, за програмою єЯсла батьки, які повернулися до роботи, коли дитині виповнився 1 рік, отримують від держави від 8000 до 12 000 гривень допомоги. Гроші виплачуються допоки дитині не виповниться 3 роки. При цьому виплати недоступні прийомним батьками і патронатним вихователям.

