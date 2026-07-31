Виплати від Mercy Corps: кому гарантують надання допомоги до 2 600 доларів

Чоловік та жінка, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Влітку 2026 року міжнародна гуманітарна організація "Mercy Corps" продовжує працювати в напрямку надання підтримки для ініціатив мікробізнесу, посилення самозайнятості та розвитку мікропідприємництва під час війни в Україні. У рамках програми громадянам у чотирьох областях будуть доступні фінансові гранти до 2 600 доларів.

Про те, хто має можливість отримати допомогу від організації, розповідають Новини.LIVE.

Кому гарантують надання грошової допомоги до 2 600 доларів

Йдеться про реалізацію "Програми економічної стійкості України (ERP)", у рамках якої у чотирьох областях України населенню доступна фіндопомога.

Можна розраховувати на гранти вразливим категоріям громадян, які безпосередньо постраждали від війни, з таких областей:

Дніпропетровської;

Одеської;

Чернігівської;

Київської.

Участь у програмі з підтримки самозайнятих осіб та малого підприємництва дозволить:

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отримати можливість втілити бізнес-ідею в реальний проєкт;

створити власне джерео прибутку;

отримати підтримку експертів на кожному етапі.

Населення зможе витратити грошову допомогу на запуск нової справи або відновлення старого бізнесу (на придбання необхідних засобів — техніку, інструменти, обладнання тощо).

До участі у програмі запрошують:

внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

місцеве населення з територій, де велися бойові дії (наказ №376 Мінрозвитку громад).

Проте подавати заявки можуть лише ті, хто проживає на підконрольних українському уряду територіях.

Як зареєструватися для отримання допомоги

За даними організації, учасників будуть відбирати на конкурсній основі, а перевагу нададуть заявникам, які мають реалістичні бізнес-ідеї, потенціал до розширення та яким потрібна фінансова підтримки на запуск або розвиток власної справи.

За умовами програми, громадяни залежно від бізнесу зможуть отримати різні суми грошовї допомоги, яка не перевищуватиме 2 600 доларів (еквівалент).

Для попередньої реєстрації потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму.

"Зверніть увагу, що подання заявки на участь у цій програмі є можливим лише після обов’язкової реєстрації на головній сторінці сайту", — додали організатори.

Подробиці щодо умов програми можна уточнити за контактним номером: +38097 460 10 48.

Програму реалізують за фінансової підтримки Швейцарії, наданій через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в липні вразливі категорії людей у Чернігівській області зможуть оформити одноразову фіндопомогу. Благодійний фонд "Рокада" здійснюватиме прийом заяв на надання грошової допомоги. Зокрема, розраховувати на підтримку зможуть громадяни з інвалідністю, люди похилого віку та особи з важкими хворобами.

Також Новини.LIVE писали, що у кількох територіальних громадах Дніпропетровській області БФ "Карітас України" надасть грошову допомогу для ведення сільського господарства. Оформити аграрні гранти зможуть внутрішньо переміщені особи. У рамках проєкту максимально можна розраховувати на 37 800 грн.