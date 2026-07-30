Виплати від Австрії: кому з українців доступна грошова допомога від 24 000 грн влітку

Жінка та чоловік, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Влітку 2026 року в одному з міст України громадянам доступна можливість зареєструватися у програмі, що передбачає надання фінансових грантів на професійне навчання, перекваліфікацію або власну справу. Її реалізують за фінансової підтримки великої благодійної організації "Caritas Austria" Римсько-католицької церкви, яка допомагає людям у бідності, кризових ситуаціях та надає соціальну підтримку в Австрії та понад 50 країнах світу.

Про те, хто і де може отримати гранти, розповідають Новини.LIVE.

Кому доступна грошова допомога від Австрії

За інформацією організаторів, взяти участь в ініціативі під назвою "Зміцнюємо Україну зараз. Підтримка освіти та засобів до існування для вразливих українських дітей та їхніх родин. Фаза 2" можуть соціально вразливі родини, які мешкають у Кропивницькому.

"Карітас-Кропивницький у межах проєкту Зміцнюємо Україну зараз надає підтримку вразливим українським дітям та їхнім родинам. Учасники ініціативи можуть скористатися можливостями у таких напрямах: 1. Професійна освіта та перекваліфікація. 2. Підтримка мікробізнесу", — йдеться у повідомленні.

Проєкт гарантує надання грошової допомоги від 24 000 до 40 000 на підвищення свого професіоналізму на ринку праці. А саме:

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на професійне навчання або перекваліфікацію — до 24 000 грн;

на відкриття власної справи, мікробізнесу — до 40 000 грн.

До участі у проєкті допустять громадян, у яких буде одна з вразливих особливостей. Йдеться про наявність статусу:

Людини з інвалідністю; Родичів, які виховують дітей без батьківського піклування; Родини, де є діти з особливими освітніми потребами; Самотніх батьків; Безробітних (крім пенсіонерів); Родини військових; Рідних ветеранів; Багатодітної родини; Внутрішньо переміщеної особи.

Як і де можна буде подати заявку на виплати

За правилами проєкту представництва "Caritas Austria", участь в ініціативі можуть взяти вразливі родини, які потребують фінансової підтримки та бажають зробити крок до нових можливостей. Участь у проєкті доступна для батьків, діти яких навчаються в таких освітніх закладах:

комунальному закладі "Олександрівський ліцей №2";

Богданівському ліцеї імені І.Г. Ткаченка;

ліцеї "Крила України";

комунальному закладі "Класична гімназія Кропивницької міської ради";

Суботцівському ліцеї.

Родина, яка бажає взяти участь у проєкті, повинна попередньо зареєструватися, заповнивши спеціальну онлайн-форму.

У представництві Карітас запрошують громадян до участі у проєкті, адже відповідна можливість може змінити життя всієї родини. Там закликали не залишатися наодинці зі своїми труднощами, а дозволити собі отримати фінансову підтримку та зробити крок до власного стабільного майбутнього.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Естонська рада у справах біженців збирає заявки на надання грошової допомоги жителям Херсонської області. Виплати зможуть отримати домогосподарства, які переїхали через загрози безпеці на тлі бойових дій. За програмою, передбачена сума у 12 300 грн на кожного члена домогосподарства. З огляду на це, родина з трьох осіб зможе розраховувати на 36 900 грн.

Також Новини.LIVE писали, кому влітку доступна грошова допомога від УВКБ ООН. За даними організації, реєстрація на грошову допомогу відбувається серед жителів Дніпра. Відповідно до умов програми, громадянам надають два розміри фіндопомоги залежно від обставин: або 10 800 грн, або 12 300 грн.