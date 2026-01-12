Виплати на дітей — на що дозволили витратити грошову допомогу у 7 тис. грн

Маленька дівчинка з дорослими. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році родинам стала доступна нова грошова програма, що передбачає надання виплат на догляд до досягнення дитиною однорічного віку. Відомо, від чого залежатиме сума та на що дозволятиметься витратити кошти.

Це передбачено постановою №1805 від 31 грудня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про виплати для дітей у 2026 році

Згідно з урядовою постановою, виплата допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, допомоги на догляд за немовлятами здійснюватиметься отримувачам на поточні рахунки зі спецрежимом використання "Дія.Картка".

Громадяни не зможуть вільно знімати з нею готівку або перераховувати кошти зі спецрахунка на інший рахунок, окрім рахунків закладів, торгових точок/аптек.

У випадку повернення купленого товару або відмови від надання послуги гроші будуть повертатися на спецрахунок, з якого відбулася оплата. Повернення у готівковій формі або на інший його рахунок буде неможливе.

Виплати на догляд за немовлятами буде надаватися щомісяця матері чи законному представнику дитини до одного року. Однак допомога не надаватиметься:

прийомним батькам;

батькам-вихователям;

представникам закладів з виконання функції опікунів/піклувальників.

Фінансову допомогу протягом року будуть нараховувати у таких сумах:

7 тис. грн — для догляду за дитиною до одного року;

10,5 тис. грн — для догляду за дитиною з інвалідністю.

На що можна витратити допомогу

Гроші можна буде використати лише за певними кодами категорій діяльності суб’єкта господарювання. Розрахунки такими картками прийматимуть у таких закладах:

бакалійних магазинах, супермаркетах — 5411;

спеціалізованих продовольчих магазинах — 5499;

на дитячий одяг — 5641;

сімейний одяг — 5651;

у взуттєвих магазинах: на спеціалізоване дитяче взуття — 5661;

на електронне обладнання — 5732;

в аптеках — 5912;

у магазинах спорттоварів — 5941;

у книжкових магазинах — 5942;

у магазинах канцелярії: на шкільне приладдя — 5943;

у магазинах іграшок — 5945;

у магазинах косметики — 5977;

в інших спеціалізованих роздрібних магазинах — 5999;

на оплату дитячих футбольних/гімнастичних клубів — 7941;

кемпінги: дитячі літні табори — 7033;

на кінотеатри — 7832;

музеї/виставки — 7991;

в торгівельно-розважальних центрах на парки атракціонів, цирк, карнавал, дитячі розважальні центри — 7996;

у спортивних клубах, на абонементи до спортзалів — 7997;

на лікарів (загальна практика) — 8011;

на стоматологів — 8021;

на лікарні — 8062;

на медпослуги — 8099;

на початкові/середні школи — 8211;

на послуги догляду за дітьми (садки) — 8351;

у благодійних організаціях — 8398;

на послуги догляду із проживанням: дитбудинки або центри реабілітації — 8790.

Раніше повідомляли, що УВКБ ООН надасть фіндопомогу жителям однієї з громад на Сумщині. Долучитися до програми можуть, зокрема, особи пенсійного віку.

Також ми писали, що БФ "Право на захист" надасть грошову допомогу у двох містах. Виплати доступні у Полтаві та Кременчуці.