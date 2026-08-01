Выплаты по уходу за ребенком до года: в ПФУ дали важное разъяснение

Пособия на ребенка до года: отменят ли, если мать выйдет на работу
В Украине матери, воспитывающие детей до 1 года, получают важную социальную поддержку со стороны государства. Речь идет о финансовой помощи в размере 7 000 гривен. Однако некоторых матерей интересует, повлияет ли на выплаты досрочное возвращение на работу.
В Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Винницкой области объяснили, в каких случаях начисления прекращаются, сообщает Новини.LIVE.
Когда отменяют финансовую помощь
В ПФУ отметили, что основания для прекращения выплат на детей до года определил Кабмин Украины. Исчерпывающий перечень причин приведен в постановлении правительства № 1751. Среди основных:
- лишение получателя родительских прав;
- отказ от воспитания ребенка;
- временное помещение ребенка на полное государственное содержание;
- прекращение опеки;
- пребывание получателя пособия в местах лишения свободы по решению суда;
- аннулирование усыновления;
- смерть ребенка или получателя пособия.
"Таким образом, выход матери на работу до достижения ребенком одного года не является основанием для прекращения выплаты пособия", — подчеркнули в Пенсионном фонде.
Что еще стоит знать
Напомним, программа єЯсла распространяется на украинцев, работающих по найму и "начавших работать в режиме полной занятости". Однако Верховной Раде предлагают, чтобы выплаты также получали:
- ФЛП;
- граждане, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью (адвокаты, нотариусы, аудиторы и т. п.).
Эти изменения позволят матерям, фактически ухаживающим за ребенком и являющимся индивидуальными предпринимателями или занимающимся независимой профессиональной деятельностью, получать пособие по уходу за ребенком наравне с наемными работниками.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что летом международная гуманитарная организация Mercy Corps будет предоставлять гранты гражданам Украины. Средства получат микробизнес и самозанятые лица. Программа будет действовать в четырёх областях и предусматривать предоставление денежной помощи в размере до 2 600 долларов.
Также Новини.LIVE сообщали о финансовой помощи от Австрии. Денежную поддержку смогут получить социально уязвимые семьи в Кропивницком. Им будут выплачивать от 24 000 гривен.