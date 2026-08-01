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Главная Финансы Пособия на ребенка до года: отменят ли, если мать выйдет на работу

Пособия на ребенка до года: отменят ли, если мать выйдет на работу

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 15:25
Выплаты по уходу за ребенком до года: в ПФУ дали важное разъяснение
Младенец, деньги, ноутбук и банковская карта. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине матери, воспитывающие детей до 1 года, получают важную социальную поддержку со стороны государства. Речь идет о финансовой помощи в размере 7 000 гривен. Однако некоторых матерей интересует, повлияет ли на выплаты досрочное возвращение на работу.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Винницкой области объяснили, в каких случаях начисления прекращаются, сообщает Новини.LIVE.

Когда отменяют финансовую помощь

В ПФУ отметили, что основания для прекращения выплат на детей до года определил Кабмин Украины. Исчерпывающий перечень причин приведен в постановлении правительства № 1751. Среди основных:

  • лишение получателя родительских прав;
  • отказ от воспитания ребенка;
  • временное помещение ребенка на полное государственное содержание;
  • прекращение опеки;
  • пребывание получателя пособия в местах лишения свободы по решению суда;
  • аннулирование усыновления;
  • смерть ребенка или получателя пособия.

"Таким образом, выход матери на работу до достижения ребенком одного года не является основанием для прекращения выплаты пособия", — подчеркнули в Пенсионном фонде.

Что еще стоит знать

Напомним, программа єЯсла распространяется на украинцев, работающих по найму и "начавших работать в режиме полной занятости". Однако Верховной Раде предлагают, чтобы выплаты также получали:

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  • ФЛП;
  • граждане, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью (адвокаты, нотариусы, аудиторы и т. п.).

Эти изменения позволят матерям, фактически ухаживающим за ребенком и являющимся индивидуальными предпринимателями или занимающимся независимой профессиональной деятельностью, получать пособие по уходу за ребенком наравне с наемными работниками.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что летом международная гуманитарная организация Mercy Corps будет предоставлять гранты гражданам Украины. Средства получат микробизнес и самозанятые лица. Программа будет действовать в четырёх областях и предусматривать предоставление денежной помощи в размере до 2 600 долларов.

Также Новини.LIVE сообщали о финансовой помощи от Австрии. Денежную поддержку смогут получить социально уязвимые семьи в Кропивницком. Им будут выплачивать от 24 000 гривен.

Пенсионный Фонд денежная помощь детские выплаты
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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