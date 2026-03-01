Відео
Виплати на дітей на картку іншого банку — про який нюанс сказали українцям

Виплати на дітей на картку іншого банку — про який нюанс сказали українцям

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 13:00
Допомога на дітей у 2026 році — про що попередили у Пенсійному фонді
Жінка з новонародженою дитиною, гроші й картка банку. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні з 1 січня 2026 року усім сім'ям, в яких народилася дитина, виплачують підвищену грошову допомогу. Щоб отримати держдопомогу у разі догляду за дитиною до одного року та за програмою "єЯсла", батькам потрібно відкрити спеціальний рахунок у державному Ощадбанку. Однак деяких українців цікавить, що буде з грошима, якщо у заяві на виплату фінансової допомоги вказати рахунок у іншому банку.

Про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Миколаївській області. 

Як пояснили у ПФУ, гроші для догляду за дитиною до одного року держава нараховує лише на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання. Відкрити його можна тільки в Ощадбанку.

"Якщо у заяві вказано реквізити звичайного рахунку, відкритого в іншому банку, за зверненням фонду Ощадбанк уже відкрив спеціальні рахунки для таких отримувачів. Тобто додатково звертатися до банку не потрібно", — йдеться у повідомленні. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, що виплати у 7 000 гривень за догляд за дитиною до 1 року та за програмою єЯсла, як заявив міністр соцполітики Денис Улютін, батькам виплатять до 2 березня 2026 року. За словами чиновника, також відбуваються переговори з іншими банками щодо появи спеціальних рахунків, які прив’яжуть до відповідного виду соцдопомоги. 

"Коли цей процес закінчиться, він буде набагато простіший", — сказав Улютін. 

Він також додав, що заявки на дитячі виплати приймають у сервісних центра ПФУ та ЦНАПах.

Раніше ми розповідали, що українцям доступні гранти до 65 000 гривень. Наразі отримати таку фіндопомогу можуть переселенці з Волині. Ще ми писали, що домогосподарствам з особами похилого віку та з інвалідністю нададуть допомогу у 3 600 гривень. Фінансування забезпечить громадська організація Acted.    

виплати діти ПФУ соцвиплати грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
