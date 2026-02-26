Виплати у 3 600 грн — кому з пенсіонерів передбачена фінансова допомога від Acted

Жінка похилого віку та гроші. Фото: Freepik Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

До 31 березня 2026 року домогосподарства, які постраждали від бойових дій, мають громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, можуть зареєструватися у програмі допомоги від гуманітарної організації "Acted". Заявникам обіцяють фінансування на рівні 3 600 грн протягом трьох місяців.

Кому передбачена фінансова допомога від Acted

Долучитися до програми грошової допомоги ГО "Acted" можуть жителі Сосницької громади Сумської області, які належать до однієї або кількох вразливих категорій.

У разі відбору кожен член родини зможе отримати допомогу у розмірі 3 600 грн/місяць. Нарахування виплат відбудеться одноразово за три місяці.

Запрошують до участі окремі соціальні групи населення. Кошти нададуть:

Домогосподарствам з особами з інвалідністю 1-2 групи/тяжкими хворобами/маломобільними людьми; Родинам з людьми похилого віку (від 60 років); Багатодітним родинам з дітьми до 18 років; Домогосподарствам з дітьми до двох років; Родинам з вагітними жінками; Домогосподарствам, які очолюють самотні жінки чи батьки; Родинам, у яких повністю/частково зруйноване житло, самі були поранені чи втратили рідних.

Як зареєструватися у програмі допомоги та контакти

Заявки для участі у програмі допомоги від гуманітарної організації "Acted" можна буде подавати до 31 березня 2026 року. Уточнити деталі щодо виплат можна, звернувшись до організації Acted за такими номерами:

+38 (067) 131 10 02;

+38 (063) 453 57 10;

+38 (095) 285 29 84.

Проте наявність категорій вразливості не дає гарантії отримання грошової допомоги, додали організатори.

Яка ще доступна допомога для українців

Також у Сумах та області громадяни можуть звернутися за оформленням фіндопомоги від UNHCR Ukraine. Мобільні бригади працюють у низці населених пунктів. За правилами, грошова підтримка передбачена для двох груп громадян:

переселенців з офіційним статусом, отриманим за останні шість місяців;

біженців з офіційним документом про факт виїзду та повернення на свою адресу.

Інформацію про те, як отримати виплати, можна дізнатися за номером: 063 182 68 38.

