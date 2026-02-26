Відео
Головна Фінанси Гроші від Acted — як отримати 3600 грн тим, кому 60+

Гроші від Acted — як отримати 3600 грн тим, кому 60+

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 11:00
Виплати у 3 600 грн — кому з пенсіонерів передбачена фінансова допомога від Acted
Жінка похилого віку та гроші. Фото: Freepik Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

До 31 березня 2026 року домогосподарства, які постраждали від бойових дій, мають громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, можуть зареєструватися у програмі допомоги від гуманітарної організації "Acted". Заявникам обіцяють фінансування на рівні 3 600 грн протягом трьох місяців.

Про те, хто і де зможе подати заявку, розповідають Новини.LIVE.

Читайте також:

Кому передбачена фінансова допомога від Acted 

Долучитися до програми грошової допомоги ГО "Acted" можуть жителі Сосницької громади Сумської області, які належать до однієї або кількох вразливих категорій.

У разі відбору кожен член родини зможе отримати допомогу у розмірі 3 600 грн/місяць. Нарахування виплат відбудеться одноразово за три місяці. 

Запрошують до участі окремі соціальні групи населення. Кошти нададуть:

  1. Домогосподарствам з особами з інвалідністю 1-2 групи/тяжкими хворобами/маломобільними людьми;
  2. Родинам з людьми похилого віку (від 60 років);
  3. Багатодітним родинам з дітьми до 18 років;
  4. Домогосподарствам з дітьми до двох років;
  5. Родинам з вагітними жінками;
  6. Домогосподарствам, які очолюють самотні жінки чи батьки;
  7. Родинам, у яких повністю/частково зруйноване житло, самі були поранені чи втратили рідних.

Як зареєструватися у програмі допомоги та контакти

Заявки для участі у програмі допомоги від гуманітарної організації "Acted" можна буде подавати до 31 березня 2026 року. Уточнити деталі щодо виплат можна, звернувшись до організації Acted за такими номерами:

  • +38 (067) 131 10 02;
  • +38 (063) 453 57 10;
  • +38 (095) 285 29 84.

Проте наявність категорій вразливості не дає гарантії отримання грошової допомоги, додали організатори.

Яка ще доступна допомога для українців

Також у Сумах та області громадяни можуть звернутися за оформленням фіндопомоги від UNHCR Ukraine. Мобільні бригади працюють у низці населених пунктів. За правилами, грошова підтримка передбачена для двох груп громадян:

  • переселенців з офіційним статусом, отриманим за останні шість місяців;
  • біженців з офіційним документом про факт виїзду та повернення на свою адресу.

Інформацію про те, як отримати виплати, можна дізнатися за номером: 063 182 68 38. 

Раніше ми розповідали, що українцям доступна грошова допомога у понад 30 000 грн. До проєкту можуть долучитися ті, хто планує займатися сільським господарством. 

Також писали, що на початку весни 2026 року українцям з інвалідністю та особам з обмеженою мобільністю нададуть допомогу. Кошти передбачені для тих, у кого є статус внутрішнього переселенця.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
