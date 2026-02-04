Відео
Грошова допомога на дітей у 7 тис. грн — хто і як може оформити

Грошова допомога на дітей у 7 тис. грн — хто і як може оформити

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 11:00
Виплати на дітей у 7 тис. грн — правила оформлення та список документів
Дорослі з дитиною. Фото: Freepik

У 2026 році українські родини з немовлятами можуть оформити нову державну фінансову допомогу. Для цього необхідно зібрати спеціальний пакет документів та звернутися за її призначенням особисто чи дистанційно.

Про нюанси надання такої виплати розповіли у головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Волинській області.

Читайте також:

Кому передбачається допомога для немовлят

Відповідне питання регулює урядова постанова від №1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми" в новій редакції №1805 "Деякі питання надання державної допомоги сім’ям з дітьми".

Згідно з нею, право на нову виплату має матір чи законний представник дитини, який фактично доглядає за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Така можливість недоступна прийомним батькам, батькам-вихователям, патронатним вихователям та представникам закладів, що виконують функції опікунів чи піклувальників.

Відповідний вид допомоги є щомісячним: у 2026 році дорівнює 7 тис. грн на кожну дитину. З 2027 року розмір буд затверджений державним бюджетом на відповідний рік.

Водночас, виплата для догляду за дитиною з інвалідністю, визначена із застосуванням коефіцієнта 1,5.

Особливості призначення та список документів

Як пояснили у фонді, виплату призначають з наступного дня після завершення відпустки у зв’язку з вагітністю/пологами або виплати допомоги до досягнення дитиною однорічного віку, за умови, що запит надійшов не пізніше ніж наступного після досягнення дитиною одного року місяця.

Якщо станом на 1 січня 2026 року дитині не було року, мати або інший законний представник дитини мають право оформити виплату. Допомогу призначають по місяць досягнення однорічного віку включно.

Громадяни мають подати такий пакет документів:

  1. Заяву встановленої форми (ПКМУ 765);
  2. Свідоцтво про народження дитини (якщо подає опікун);
  3. Рішення про встановлення опіки (для опікунів).

Оформити виплати можна у найбільш зручний спосіб. А саме:

  • через сервісний центр ПФУ;
  • через портал Дія;
  • на пошті;
  • портал е-послуг ПФУ;
  • через мобільний застосунок "ПФУ".

Допомогу також надають в рамках комплексної послуги "єМалятко".

"Важливо! Виплата допомоги здійснюється отримувачу на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, відкритий в уповноваженому банку", — додали у ПФУ.

Раніше ми розповідали, що Естонська рада у справах біженців надасть допомогу для постраждалих від війни домогосподарств. Розмір виплати сягатиме 42 тис. грн

Ще повідомлялося, що в країні діє програма з надання бізнес-грантів в агросфері. В її межах можна оформити виплату до 4 тис. доларів.   

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
