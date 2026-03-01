Выплаты на ребенка в другом банке — что должны знати родители

Женщина с новорожденным ребенком, деньги и карта банка. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине с 1 января 2026 года всем семьям, в которых родился ребенок, на специальный счет в Ощадбанке выплачивают повышенную денежную помощь. Но некоторых украинцев интересует, можно ли получать государтсвенную помощь через другой банк.

Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Николаевской области.

Как пояснили в ПФУ, деньги по уходу за ребенком до одного года государство начисляет только на текущий счет со специальным режимом использования. Открыть его можно только в Ощадбанке.

"Если в заявлении указаны реквизиты обычного счета, открытого в другом банке, по обращению фонда Ощадбанк уже открыл специальные счета для таких получателей. То есть дополнительно обращаться в банк не нужно", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, что выплаты в 7 000 гривен по уходу за ребенком до 1 года и по программе єЯсла, как заявил министр соцполитики Денис Улютин, родителям выплатят до 2 марта 2026 года. По словам чиновника, также ведутся переговоры с другими банками о появлении специальных счетов, которые привяжут к соответствующему виду соцпомощи.

"Когда этот процесс закончится, он будет намного проще", — сказал Улютин.

Он также добавил, что заявки на детские выплаты принимают в сервисных центра ПФУ и ЦНАПах.

