Україна
Что будет, если оформить выплату на ребенка в другом банку — ответ ПФУ

Что будет, если оформить выплату на ребенка в другом банку — ответ ПФУ

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 13:00
Выплаты на ребенка в другом банке — что должны знати родители
Женщина с новорожденным ребенком, деньги и карта банка. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине с 1 января 2026 года всем семьям, в которых родился ребенок, на специальный счет в Ощадбанке выплачивают повышенную денежную помощь. Но некоторых украинцев интересует, можно ли получать государтсвенную помощь через другой банк.

Об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Николаевской области.

Как пояснили в ПФУ, деньги по уходу за ребенком до одного года государство начисляет только на текущий счет со специальным режимом использования. Открыть его можно только в Ощадбанке.

"Если в заявлении указаны реквизиты обычного счета, открытого в другом банке, по обращению фонда Ощадбанк уже открыл специальные счета для таких получателей. То есть дополнительно обращаться в банк не нужно", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, что выплаты в 7 000 гривен по уходу за ребенком до 1 года и по программе єЯсла, как заявил министр соцполитики Денис Улютин, родителям выплатят до 2 марта 2026 года. По словам чиновника, также ведутся переговоры с другими банками о появлении специальных счетов, которые привяжут к соответствующему виду соцпомощи.

"Когда этот процесс закончится, он будет намного проще", — сказал Улютин.

Он также добавил, что заявки на детские выплаты принимают в сервисных центра ПФУ и ЦНАПах.

Ранее мы рассказывали, что украинцам доступны гранты до 65 000 гривен. Сейчас получить такую финпомощь могут переселенцы с Волыни. Еще мы писали, что домохозяйствам с лицами пожилого возраста и с инвалидностью окажут помощь в 3 600 гривен. Финансирование обеспечит общественная организация Acted.

выплаты дети ПФУ соцвыплаты денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
