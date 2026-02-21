Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Гроші на догляд за дитиною — яку картку мають оформити батьки

Гроші на догляд за дитиною — яку картку мають оформити батьки

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 23:16
Грошова допомога на дітей 2026 — як платитимуть батькам
Жінка біля немовляти і картка Ощадбанку в руках у людини. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році низку нових соціальних виплат українцям нараховуватимуть на спеціальні рахунки в Ощадбанку. Йдеться, зокрема, про допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею одного року та допомогу для догляду за дитиною "єЯсла".

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ), передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про дитячі виплати

Зазначається, що нові виплати на дітей запроваджені Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють суміщенню материнства (батьківства) з професійною діяльністю". Натомість у Кабінеті міністрів затвердили постанову №169, у якій визначили порядок призначення та виплати фінансової підтримки сім'ям з дітьми.

У ПФУ зауважують, що у 2026 році гроші за догляд за дитиною до одного року та допомогу за програмою "єЯсла" батькам виплачуватимуть на спеціальні рахунки з особливим режимом використання.

Як отримати рахунок для вииплат

Наразі відкрити рахунок з особливим режимом використання можна у будь-якому відділенні державного Ощадбанку. Потім, коли один із батьків готуватиме заяву про призначення дитячих виплат, йому обов'язково потрібно буде вказати реквізити рахунку з особливим режимом використання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, програму "єЯсла" створили для батьків, які виховують дітей від 1 до 3 років. Так держава сприятиме громадянам в намаганні повернутися на роботу. За програмою українцям нараховуватимуть від 8 000 до 16 000 гривень, які можна буде використати на няню, щоб найняти особистого асистента, щоб оплатити перебування дитини у дошкільному навчальному закладі тощо. 

Натомість по 7 000 гривень з 1 січня 2026 виплачуватимуть батькам за виховання дітей до 1 року. А сім'ї, які виховують маленьких українців з інвалідністю, отримуватимуть по 10 500 гривень.

Раніше стало відомо, що благодійний фонд "Право на захист" надасть фіндпідтримку жителям однієї з громад у Дніпропетровській області. Йдеться про виплату по 3 600 гривень кожній людині в родин. Ще розповідали, Норвезька рада у справах біженців приймає заявки від українців на отримання грошової допомоги. Реєструватися у програмі до 25 лютого можуть вразливі верстви населення.

виплати діти Ощадбанк соцвиплати грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації