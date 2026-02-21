Грошова допомога на дітей 2026 — як платитимуть батькам

Жінка біля немовляти і картка Ощадбанку в руках у людини. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році низку нових соціальних виплат українцям нараховуватимуть на спеціальні рахунки в Ощадбанку. Йдеться, зокрема, про допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею одного року та допомогу для догляду за дитиною "єЯсла".

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ), передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про дитячі виплати

Зазначається, що нові виплати на дітей запроваджені Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють суміщенню материнства (батьківства) з професійною діяльністю". Натомість у Кабінеті міністрів затвердили постанову №169, у якій визначили порядок призначення та виплати фінансової підтримки сім'ям з дітьми.

У ПФУ зауважують, що у 2026 році гроші за догляд за дитиною до одного року та допомогу за програмою "єЯсла" батькам виплачуватимуть на спеціальні рахунки з особливим режимом використання.

Як отримати рахунок для вииплат

Наразі відкрити рахунок з особливим режимом використання можна у будь-якому відділенні державного Ощадбанку. Потім, коли один із батьків готуватиме заяву про призначення дитячих виплат, йому обов'язково потрібно буде вказати реквізити рахунку з особливим режимом використання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, програму "єЯсла" створили для батьків, які виховують дітей від 1 до 3 років. Так держава сприятиме громадянам в намаганні повернутися на роботу. За програмою українцям нараховуватимуть від 8 000 до 16 000 гривень, які можна буде використати на няню, щоб найняти особистого асистента, щоб оплатити перебування дитини у дошкільному навчальному закладі тощо.

Натомість по 7 000 гривень з 1 січня 2026 виплачуватимуть батькам за виховання дітей до 1 року. А сім'ї, які виховують маленьких українців з інвалідністю, отримуватимуть по 10 500 гривень.

Раніше стало відомо, що благодійний фонд "Право на захист" надасть фіндпідтримку жителям однієї з громад у Дніпропетровській області. Йдеться про виплату по 3 600 гривень кожній людині в родин. Ще розповідали, Норвезька рада у справах біженців приймає заявки від українців на отримання грошової допомоги. Реєструватися у програмі до 25 лютого можуть вразливі верстви населення.