Виплати до 65 000 грн — хто і де з українців може оформити фінансові гранти

Жінка та чоловік з паперами, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці наприкінці лютого 2026 року можуть подати заявку для участі програмі благодійної організації "Карітас-Спес Україна", що передбачає надання грантів для фермерства. В її рамках можна буде отримати до 65 000 грн.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

Реклама

Читайте також:

Хто зможе оформити фінансові гранти до 65 000 грн

Йдеться про попередню реєстрацію на проєкт, долучитися до якого зможуть переселенці на Волині.

"Благодійна організація "Карітас-Спес Україна" оголошує про початок попередньої реєстрації на проєкт "AGRO — покращення продовольчої безпеки серед сімей внутрішньо переміщених осіб у Волинській області", — йдеться у повідомленні.

Ініціатива покликана надати підтримку дрібному сільському господарству та тваринництву. Гранти можна буде спрямувати купівлю насіння, добрив, кормів, ветпослуги, молодняк тварин, ремонти, інструменти.

Серед умов для реєстрації домогосподарств у програмі:

Є статус внутрішньо-переміщеного домогосподарства; Наявний досвід у сферах рослинництва чи тваринництва; Родини великою мірою залежать від агродіяльності; Частково продають с/г продукцію для доходу (необов'язково); Є доступ до земель (від 0,15 до 2 гектарів); Не мали подібної допомоги за останні шість місяців; Представник домогосподарства не зареєстрований як ФОП, не має аграрного бізнесу.

Як долучитися до програми та суми допомоги

Згідно з умовами благодійної організації "Карітас-Спес Україна", розміри грантів на основі індивідуального виробничого плану передбачені наступні:

для рослинництва — до 55 000 грн;

для тваринництва — до 65 000 грн.

Для попередньої реєстрації громадяни мають заповнити спеціальну форму.

Яка ще доступна допомога для фермерів

У лютому у двох областях громадяни можуть також отримати гранти на фермерство від представництва "Естонської ради у справах біженців". В рамках програми вразливим групам людей нададуть до 42 000 грн. Гроші можна буде використати на новий бізнес чи відновлення чинного.

Зокрема, учасниками можуть стати:

пенсіонери;

люди з інвалідністю (І-ІІ група);

переселенці;

безробітні;

багатодітні сім'ї.

Для попередньої реєстрації необхідно заповнити форму.

Також повідомляли, що українцям доступне оформлення грошової допомоги у понад 30 000 грн. До проєкту можуть долучитися представники сільських господарств.

Ще ми розповідали, що домогосподарствам з особами похилого віку та з інвалідністю нададуть допомогу у 3 600 грн. Йдеться про реалізацію програми від громадської організації "Acted".