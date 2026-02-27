Виплати до 65 000 грн — хто і де з українців може оформити фінансові гранти

Фінансові гранти до 65 000 грн — кому гарантують допомогу
Українці наприкінці лютого 2026 року можуть подати заявку для участі програмі благодійної організації "Карітас-Спес Україна", що передбачає надання грантів для фермерства. В її рамках можна буде отримати до 65 000 грн.
Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.
Хто зможе оформити фінансові гранти до 65 000 грн
Йдеться про попередню реєстрацію на проєкт, долучитися до якого зможуть переселенці на Волині.
"Благодійна організація "Карітас-Спес Україна" оголошує про початок попередньої реєстрації на проєкт "AGRO — покращення продовольчої безпеки серед сімей внутрішньо переміщених осіб у Волинській області", — йдеться у повідомленні.
Ініціатива покликана надати підтримку дрібному сільському господарству та тваринництву. Гранти можна буде спрямувати купівлю насіння, добрив, кормів, ветпослуги, молодняк тварин, ремонти, інструменти.
Серед умов для реєстрації домогосподарств у програмі:
- Є статус внутрішньо-переміщеного домогосподарства;
- Наявний досвід у сферах рослинництва чи тваринництва;
- Родини великою мірою залежать від агродіяльності;
- Частково продають с/г продукцію для доходу (необов'язково);
- Є доступ до земель (від 0,15 до 2 гектарів);
- Не мали подібної допомоги за останні шість місяців;
- Представник домогосподарства не зареєстрований як ФОП, не має аграрного бізнесу.
Як долучитися до програми та суми допомоги
Згідно з умовами благодійної організації "Карітас-Спес Україна", розміри грантів на основі індивідуального виробничого плану передбачені наступні:
- для рослинництва — до 55 000 грн;
- для тваринництва — до 65 000 грн.
Для попередньої реєстрації громадяни мають заповнити спеціальну форму.
Яка ще доступна допомога для фермерів
У лютому у двох областях громадяни можуть також отримати гранти на фермерство від представництва "Естонської ради у справах біженців". В рамках програми вразливим групам людей нададуть до 42 000 грн. Гроші можна буде використати на новий бізнес чи відновлення чинного.
Зокрема, учасниками можуть стати:
- пенсіонери;
- люди з інвалідністю (І-ІІ група);
- переселенці;
- безробітні;
- багатодітні сім'ї.
Для попередньої реєстрації необхідно заповнити форму.
Також повідомляли, що українцям доступне оформлення грошової допомоги у понад 30 000 грн. До проєкту можуть долучитися представники сільських господарств.
Ще ми розповідали, що домогосподарствам з особами похилого віку та з інвалідністю нададуть допомогу у 3 600 грн. Йдеться про реалізацію програми від громадської організації "Acted".
