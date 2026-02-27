Відео
Фінансові гранти до 65 000 грн — кому гарантують допомогу

Дата публікації: 27 лютого 2026 13:00
Виплати до 65 000 грн — хто і де з українців може оформити фінансові гранти
Жінка та чоловік з паперами, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці наприкінці лютого 2026 року можуть подати заявку для участі програмі благодійної організації "Карітас-Спес Україна", що передбачає надання грантів для фермерства. В її рамках можна буде отримати до 65 000 грн. 

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

Читайте також:

Хто зможе оформити фінансові гранти до 65 000 грн 

Йдеться про попередню реєстрацію на проєкт, долучитися до якого зможуть переселенці на Волині.

"Благодійна організація "Карітас-Спес Україна" оголошує про початок попередньої реєстрації на проєкт "AGRO — покращення продовольчої безпеки серед сімей внутрішньо переміщених осіб у Волинській області", — йдеться у повідомленні.

Ініціатива покликана надати підтримку дрібному сільському господарству та тваринництву. Гранти можна буде спрямувати купівлю насіння, добрив, кормів, ветпослуги, молодняк тварин, ремонти, інструменти.

Серед умов для реєстрації домогосподарств у програмі:

  1. Є статус внутрішньо-переміщеного домогосподарства;
  2. Наявний досвід у сферах рослинництва чи тваринництва;
  3. Родини великою мірою залежать від агродіяльності;
  4. Частково продають с/г продукцію для доходу (необов'язково);
  5. Є доступ до земель (від 0,15 до 2 гектарів);
  6. Не мали подібної допомоги за останні шість місяців;
  7. Представник домогосподарства не зареєстрований як ФОП, не має аграрного бізнесу.

Як долучитися до програми та суми допомоги

Згідно з умовами благодійної організації "Карітас-Спес Україна", розміри грантів на основі індивідуального виробничого плану передбачені наступні:

  • для рослинництва — до 55 000 грн;
  • для тваринництва — до 65 000 грн.

Для попередньої реєстрації громадяни мають заповнити спеціальну форму.  

Яка ще доступна допомога для фермерів

У лютому у двох областях громадяни можуть також отримати гранти на фермерство від представництва "Естонської ради у справах біженців". В рамках програми вразливим групам людей нададуть до 42 000 грн. Гроші можна буде використати на новий бізнес чи відновлення чинного. 

Зокрема, учасниками можуть стати:

  • пенсіонери;
  • люди з інвалідністю (І-ІІ група);
  • переселенці;
  • безробітні;
  • багатодітні сім'ї.

Для попередньої реєстрації необхідно заповнити форму.  

Також повідомляли, що українцям доступне оформлення грошової допомоги у понад 30 000 грн. До проєкту можуть долучитися представники сільських господарств.  

Ще ми розповідали, що домогосподарствам з особами похилого віку та з інвалідністю нададуть допомогу у 3 600 грн. Йдеться про реалізацію програми від громадської організації "Acted".    

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
