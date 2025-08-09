Виплати до Дня Незалежності — коли українці почнуть отримувати гроші

Купюри по 500 гривень. Фото: УНІАН

Ветерани війни, українці з інвалідністю, родини загиблих військовослужбовців та деякі інші категорії громадян, отримають у 2025 році разову грошову допомогу з нагоди Дня Незалежності України. Гроші громадянам нараховуватимуть по-різному.

Редакція Новини.LIVЕ розповідає, як нараховуватимуть виплати.

Детальніше про виплати до Дня Незалежності

Пенсіонерам, у яких є право на фінпідтримку до Дня Незалежності, виплата надійде в серпні (разом із пенсією), повідомляють у Пенсійному фонді України (ПФУ). Громадянам, які служать, виплату проведе військова частина на підставі поданої до ПФУ заявки.

Люди, які не є пенсіонерами й не служать в армії, допомогу до Дня Незалежності отримають після того, як особа, яка має право на виплати, подасть заяву. Це можна зробити:

особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду або до ЦНАПу за місцем проживання (перебування);

поштою — на адресу територіального органу ПФУ;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, з кваліфікованим електронним підписом.

Розмір одноразової виплати коливається від 450 до 3,1 тисячі гривень.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, у серпні вразливі групи українців можуть подати заявки на багатоцільову грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Фінансову підтримку нададуть людям, які живуть у Миколаєві, але за двох умов:

дохід на одну особу в родині не може бути вищим за 5,4 тис. грн;

сім'ї не користувалися іншою фіндопомогою впродовж останніх трьох місяців.

Грошова допомога у розмірі 3,6 тисячі гривень розрахована на три місяці. Суму виплачуватимуть на кожного представника родини.

Раніше ми розповідали, що жителі п'ятьох регіонів країни зможуть отримати гроші від Естонської ради у справах біженців. Мова про громадян, які постраждали від збройної агресії РФ.