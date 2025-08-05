Виплати від УВКБ ООН — де можна зареєструватися на допомогу в 11 тис. грн

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні 2025 року вразливі групи українців можуть подати заявки на багатоцільову грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Така можливість стала доступною в одному з міст, де знову запрацював пункт збору даних.

Про це йдеться у повідомленні УВКБ ООН.

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Управління Верховного комісара ООН є глобальною міжурядовою організацією, діяльність якої спрямована на порятунок життів, захист прав і створення кращого майбутнього для біженців, переселенців та осіб без громадянства.

Зареєструватися на грошову допомогу від УВКБ ООН у серпні 2025 року зможуть жителі міста Миколаїв.

Вона передбачена для:

біженців, які повернулись додому;

вимушено переміщених осіб, а також тим, хто повернувся до свого постійного місця проживання.

Виплати будуть доступні, якщо дохід на одну особу в родині не перевищує суму у 5,4 тис. грн, а також, якщо не нараховували іншу подібну допомогу протягом останніх трьох місяців. Необхідно належати до однієї з категорій вразливості:

Родина має тільки одного з батьків, є діти до 18 років/особи похилого віку (від 55 років); Домогосподарство очолюють самотні особи похилого віку, або особа похилого віку виховує неповнолітніх дітей; У сім'ї є особи з особливими потребами: інвалідність/хронічні хвороби.

"Якщо Ви отримали допомогу в розмірі 2220 грн/особа/місяць від іншої агенції/гуманітарної організації ООН, Вам може бути відмовлено у виплаті фінансової допомоги від УВКБ ООН. Гуманітарні організації координують зусилля, щоб сім’ї/окремі особи не отримували допомогу кілька разів або від різних партнерів", — уточнюють організатори.

Розмір грошової допомоги становить 3,6 тис. грн на кожного члена родини та покриває три місяці. Тобто загалом кожному виплатять по 10,8 тис. грн.

Як зареєструватися на фінансову допомогу

Жителі Миколаєва зможуть подати заявки у пункті збору даних за адресою пр-т. Миру 54В. Для цього необхідно заповнити заявку на електронну чергу. Також потрібно подати такі документи:

паспорт громадянина та ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дитини;

номер банківської картки;

документи з підтвердженням належності до категорії вразливості.

Раніше ми писали, що Естонська рада у справах біженців надасть грошову допомогу у п'ятьох регіонах. Йдеться про програму для громадян, що постраждали внаслідок агресії РФ.

Також ми повідомляли, що ГО "Fight For Right" надає допомогу вразливим категоріям українців. Дехто зможе отримати фіндопомогу до 4 тис. грн.