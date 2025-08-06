Виплати для українок — хто може отримати гранти до 70 тис. грн

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Благодійний фонд "Жіночі можливості в Україні" відкрив реєстрацію на надання грантів до 70 тис. гривень для жінок. Всеукраїнський конкурс проводять за підтримки The Jewish Federations of North America (Федерації єврейських громад Північної Америки).

Про це йдеться у повідомленні фонду у соцмережі Facebook.

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Як зазначають організатори, йдеться про конкурс з надання мінігрантів до 70 тис. гривень на розвиток дитячих закладів та просторів на території України.

До участі у відповідному проєкті допускають виключно жінок, у яких:

є приватний дитячий заклад/простір з офіційною реєстрацією як фізичні особи-підприємці та прагнуть розширити послуги чи масштабувати діяльність;

бажають започаткувати власну справу, створити план запуску закладу протягом одного-трьох місяців після отримання гранту;

готові зареєструватися як ФОП, що є обов’язковою умовою для виплати грантових коштів.

Умови програми. Джерело: Фонд Жіночі можливості в Україні

Деталі програми. Джерело: Фонд Жіночі можливості в Україні

Як зареєструватися жінкам у програмі

Громадянки, які підпадають під вимоги конкурсу від БФ "Жіночі можливості в Україні", можуть подавати заявки до 24 серпня 2025 року включно.

Для цього необхідно пройти реєстрацію, заповнивши спеціальну онлайн-форму.

Програма передбачатиме такі етапи оцінки:

технічний відбір заявок — до 1 вересня;

експертну оцінку — до 16 вересня;

оголошення результатів — до 20 вересня.

"Не відкладайте на останній день ... Скористайтесь шансом втілити свою ідею для дітей. Разом створимо більше розвивальних просторів в Україні", — додали у фонді.

Раніше ми писали про фіндопомогу від Франції, що доступна у трьох областях. Претендувати на міжнародну грошову допомогу можуть домогосподарства, що постраждали від російської агресії.

Також розповідали, що у серпні UNHCR Ukraine надасть допомогу для вразливих груп громадян у 10,8 тис. грн. Виплати будуть доступні заявникам, які мають низькі доходи, що не досягають 5,4 тис. грн.