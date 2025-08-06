Виплати в 3,6 тис. грн від UNHCR Ukraine — де реєструють на допомогу у серпні

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні 2025 року організація UNHCR Ukraine відкрила запис на фінансову допомогу для вразливих груп населення ще в одному місті. Йдеться про надання щомісячної виплати у розмірі 3,6 тис. грн на одну особу протягом тримісячного періоду.

Про це інформують у Telegram представники організації.

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Умови програми від UNHCR Ukraine у серпні

Йдеться про реалізацію програми грошової допомоги для підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших осіб, які постраждали від війни. Нині відкрили реєстрацію у м. Кролевець Сумської області.

Через обмежені фінансові ресурси виплати нададуть тільки тим громадянам, які дійсно потребують допомоги. Зокрема:

Переселенці, які не брали участі в аналогічних програмах від українських чи закордонних організацій протягом трьох останніх місяців, а самі перемістились не більш ніж пів року тому; ВПО, які повернулись з іншого регіону після вимушеного виїзду за останні шість місяців року, і також не отримували виплат від благодійників за минулі три місяці; Біженці, які повернулись на свою колишню адресу проживання з-за кордону, й також не мали фінансової підтримки від українських чи іноземних організацій за попередні три місяці.

Крім того, фіндопомога буде доступна заявникам, що належать до таких категорій вразливості:

родина має низькі доходи, що не досягають 5,4 тис. грн на одного громадянина за місяць;

неповна сім'я з неповнолітніми дітьми, особами похилого віку від 55 років;

домогосподарство з громадянами похилого віку, або якщо самотужки виховують неповнолітніх дітей;

родини, де є громадяни з діагностованими тяжкими захворюваннями/інвалідністю.

Сума грошової допомоги та як зареєструватися

Згідно з умовами програми від UNHCR Ukraine, кожному із заявників з низькими доходами виплатять по 10,8 тис. грн грошової допомоги. Суму допомоги визначили на основі мінімального споживчого кошика, що становить 3,6 тис. грн на одну людину. Виплата покриватиме тримісячний період, однак надішлють на рахунки одним траншем.

Записатися в електронну чергу на четвер, 7 серпня 2025 року, у м. Кролевець (Кролевецька ТГ) на надання фіндопомоги можна виключно за попереднім дзвінком пункту збору даних. У разі відповідності критеріям заявнику нададуть відповідний номер у черзі.

Після чого надійде дзвінок від працівників пункту збору даних на фінансову допомогу від організації. Громадянам назвуть час, коли потрібно прийти на індивідуальний прийом за адресою проспект Миру, 2 (центр культури).

"Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомоги можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми — 063 182 68 382", — йдеться у повідомлені.

Раніше ми писали, що українці можуть отримати до 5 тис. доларів від Естонської ради у справах біженців в Україн. Виплати доступні для жителів п'ятьох областей на організацію бізнесу.

Також ми розповідали, що виплати доступні від неурядової організації ASB за фінпідтримки МЗС ФРН. Допомогу надають в одному з міст для переселенців, які мають інвалідність.