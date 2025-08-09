Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Выплаты ко Дню Независимости — когда ждать деньги

Выплаты ко Дню Независимости — когда ждать деньги

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 19:05
Выплаты ко Дню Независимости — когда украинцы начнут получать деньги
Купюры по 500 гривен. Фото: УНИАН

Ветераны войны, украинцы с инвалидностью, семьи погибших военнослужащих и некоторые другие категории граждан получат в 2025 году разовую денежную помощь по случаю Дня Независимости Украины. Деньги гражданам будут начислять по-разному.

Редакция Новини.LIVЕ рассказывает, как будут начислять выплаты.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о выплатах ко Дню Независимости

Пенсионерам, у которых есть право на финподдержку ко Дню Независимости, выплата поступит в августе (вместе с пенсией), сообщают в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Гражданам, которые служат, выплату проведет воинская часть на основании поданной в ПФУ заявки.

Люди, которые не являются пенсионерами и не служат в армии, помощь ко Дню Независимости получат после того, как человек, имеющий право на выплаты, подаст заявление. Это можно сделать:

  • лично, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда или в ЦПАУ по месту жительства (пребывания);
  • по почте — на адрес территориального органа ПФУ;
  • онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, с квалифицированной электронной подписью.

Размер единовременной выплаты колеблется от 450 до 3,1 тысячи гривен.

О чем еще стоит знать

Напомним, в августе уязвимые группы украинцев могут подать заявки на многоцелевую денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Финансовую поддержку окажут людям, которые живут в Николаеве, но при двух условиях:

  • доход на одного человека в семье не может быть выше 5,4 тыс. грн;
  • семьи не пользовались другой финпомощью в течение последних трех месяцев.

Денежная помощь в размере 3,6 тысячи гривен рассчитана на три месяца. Сумму будут выплачивать на каждого представителя семьи.

Ранее мы рассказывали, что жители пяти регионов страны смогут получить деньги от Эстонского совета по делам беженцев. Речь о гражданах, пострадавших от вооруженной агрессии РФ. Узнавайте также, кто из украинок получит гранты до 70 тысяч гривен.

выплаты финансовая помощь День Независимости деньги денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации