Выплаты ко Дню Независимости — когда украинцы начнут получать деньги

Ветераны войны, украинцы с инвалидностью, семьи погибших военнослужащих и некоторые другие категории граждан получат в 2025 году разовую денежную помощь по случаю Дня Независимости Украины. Деньги гражданам будут начислять по-разному.

Редакция Новини.LIVЕ рассказывает, как будут начислять выплаты.

Подробнее о выплатах ко Дню Независимости

Пенсионерам, у которых есть право на финподдержку ко Дню Независимости, выплата поступит в августе (вместе с пенсией), сообщают в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Гражданам, которые служат, выплату проведет воинская часть на основании поданной в ПФУ заявки.

Люди, которые не являются пенсионерами и не служат в армии, помощь ко Дню Независимости получат после того, как человек, имеющий право на выплаты, подаст заявление. Это можно сделать:

лично, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда или в ЦПАУ по месту жительства (пребывания);

по почте — на адрес территориального органа ПФУ;

онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, с квалифицированной электронной подписью.

Размер единовременной выплаты колеблется от 450 до 3,1 тысячи гривен.

О чем еще стоит знать

Напомним, в августе уязвимые группы украинцев могут подать заявки на многоцелевую денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Финансовую поддержку окажут людям, которые живут в Николаеве, но при двух условиях:

доход на одного человека в семье не может быть выше 5,4 тыс. грн;

семьи не пользовались другой финпомощью в течение последних трех месяцев.

Денежная помощь в размере 3,6 тысячи гривен рассчитана на три месяца. Сумму будут выплачивать на каждого представителя семьи.

Ранее мы рассказывали, что жители пяти регионов страны смогут получить деньги от Эстонского совета по делам беженцев. Речь о гражданах, пострадавших от вооруженной агрессии РФ. Узнавайте также, кто из украинок получит гранты до 70 тысяч гривен.