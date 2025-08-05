Виплати від Естонської ради у справах біженців — хто отримає до 5 тис. доларів

Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Естонська рада у справах біженців в Україні (ERC Ukraine) приймає заявки на грошову допомогу від жителів п'ятьох областей. Йдеться про реалізацію програми з підтримки громадян, що постраждали внаслідок російської агресії, через організацію бізнесу.

Про це йдеться в офіційному повідомленні пресцентру Естонської ради у справах біженців.

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Що треба знати про грантову програму "RISE"

Метою програми "Стійкі ініціативи для самозайнятості "RISE" є підтримка в створенні чи розширенні мікро-бізнесів для забезпечення стабільного джерела доходу населення.

Зареєструватися у програмі зможуть жителі таких областей:

Черкаська;

Кіровоградська;

Полтавська;

Дніпропетровська;

Харківська.

Відповідна програма передбачає: бізнес-тренінги, менторську підтримку та бізнес-гранти. Кошти нададуть для найбільш перспективних бізнес-планів. Їх можна буде витратити на купівлю обладнання та інструментів.

Розмір грантів різниться і залежить від того, йдеться про започаткування нової справи чи продовження старої:

для запуску нового бізнесу розмір гранту може досягати 2 тис. доларів (у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку);

на розширення старого мікробізнесу сума допомоги може становити до 5 тис. доларів.

Які умови програми та як подати заявку

Для того, щоб зареєструватися у програмі, необхідно передусім підпадати під такі обов’язкові умови:

українське громадянство з постійним проживанням в Україні;

для чинних підприємців наявність зареєстрованого ФОП;

місце ведення бізнесу в одній з вищеперелічених областей;

підприємство не перебуває в процесі ліквідації/банкрутства;

немає податкової заборгованості;

надання роботи для найманих працівників;

відсутність кримінального/корупційного провадження.

Подати заявку можна, попередньо заповнивши спеціальну онлайн-форму.

Кінцевий термін реєстрації у програмі — 13 серпня 2025 року.

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