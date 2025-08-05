Виплати від Естонської ради у справах біженців — хто отримає до 5 тис. доларів

Гранти від ERC Ukraine — хто може отримати до 5 тис. доларів
Естонська рада у справах біженців в Україні (ERC Ukraine) приймає заявки на грошову допомогу від жителів п'ятьох областей. Йдеться про реалізацію програми з підтримки громадян, що постраждали внаслідок російської агресії, через організацію бізнесу.
Про це йдеться в офіційному повідомленні пресцентру Естонської ради у справах біженців.
Що треба знати про грантову програму "RISE"
Метою програми "Стійкі ініціативи для самозайнятості "RISE" є підтримка в створенні чи розширенні мікро-бізнесів для забезпечення стабільного джерела доходу населення.
Зареєструватися у програмі зможуть жителі таких областей:
- Черкаська;
- Кіровоградська;
- Полтавська;
- Дніпропетровська;
- Харківська.
Відповідна програма передбачає: бізнес-тренінги, менторську підтримку та бізнес-гранти. Кошти нададуть для найбільш перспективних бізнес-планів. Їх можна буде витратити на купівлю обладнання та інструментів.
Розмір грантів різниться і залежить від того, йдеться про започаткування нової справи чи продовження старої:
- для запуску нового бізнесу розмір гранту може досягати 2 тис. доларів (у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку);
- на розширення старого мікробізнесу сума допомоги може становити до 5 тис. доларів.
Які умови програми та як подати заявку
Для того, щоб зареєструватися у програмі, необхідно передусім підпадати під такі обов’язкові умови:
- українське громадянство з постійним проживанням в Україні;
- для чинних підприємців наявність зареєстрованого ФОП;
- місце ведення бізнесу в одній з вищеперелічених областей;
- підприємство не перебуває в процесі ліквідації/банкрутства;
- немає податкової заборгованості;
- надання роботи для найманих працівників;
- відсутність кримінального/корупційного провадження.
Подати заявку можна, попередньо заповнивши спеціальну онлайн-форму.
Кінцевий термін реєстрації у програмі — 13 серпня 2025 року.
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