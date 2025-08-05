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Головна Фінанси Гранти від ERC Ukraine — хто може отримати до 5 тис. доларів

Гранти від ERC Ukraine — хто може отримати до 5 тис. доларів

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 11:01
Виплати від Естонської ради у справах біженців — хто отримає до 5 тис. доларів
Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Естонська рада у справах біженців в Україні (ERC Ukraine) приймає заявки на грошову допомогу від жителів п'ятьох областей. Йдеться про реалізацію програми з підтримки громадян, що постраждали внаслідок російської агресії, через організацію бізнесу.

Про це йдеться в офіційному повідомленні пресцентру Естонської ради у справах біженців.

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Що треба знати про грантову програму "RISE"

Метою програми "Стійкі ініціативи для самозайнятості "RISE" є підтримка в створенні чи розширенні мікро-бізнесів для забезпечення стабільного джерела доходу населення.

Зареєструватися у програмі зможуть жителі таких областей:

  • Черкаська;
  • Кіровоградська;
  • Полтавська;
  • Дніпропетровська;
  • Харківська.

Відповідна програма передбачає: бізнес-тренінги, менторську підтримку та бізнес-гранти. Кошти нададуть для найбільш перспективних бізнес-планів. Їх можна буде витратити на купівлю обладнання та інструментів.

Розмір грантів різниться і залежить від того, йдеться про започаткування нової справи чи продовження старої:

  • для запуску нового бізнесу розмір гранту може досягати 2 тис. доларів (у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку);
  • на розширення старого мікробізнесу сума допомоги може становити до 5 тис. доларів.

Які умови програми та як подати заявку

Для того, щоб зареєструватися у програмі, необхідно передусім підпадати під такі обов’язкові умови: 

  • українське громадянство з постійним проживанням в Україні;
  • для чинних підприємців наявність зареєстрованого ФОП;
  • місце ведення бізнесу в одній з вищеперелічених областей;
  • підприємство не перебуває в процесі ліквідації/банкрутства;
  • немає податкової заборгованості;
  • надання роботи для найманих працівників;
  • відсутність кримінального/корупційного провадження.

Подати заявку можна, попередньо заповнивши спеціальну онлайн-форму.

Кінцевий термін реєстрації у програмі — 13 серпня 2025 року.

Раніше ми писали, що неурядова організація ASB за фінансової підтримки МЗС ФРН надасть допомогу для внутрішньо переселенців, які мають інвалідність. Виплати доступні в одному з міст. 

Також ми повідомляли, що БФ "Карітас Полтава" надасть допомогу до 125 тис. грн. Для цього необхідно зареєструватися у програмі, що передбачає підтримку сільського домогосподарства в Україні.  

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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