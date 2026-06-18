Фінансова допомога українцям у липні: список актуальних програм

Люди на вулиці, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Війна змусила рахувати останні копійки тисячі українських родин. Виплати від благодійників для багатьох залишаються єдиною можливістю оплачувати продукти, ліки чи оренду житла. У липні міжнародні організації продовжать допомагати українцям грошима.

Які програми працюватимуть та хто може подати заявку, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Факти ICTV.

Хто може отримати допомогу

Найбільше благодійники допомагають саме вразливим категоріям населення. Йдеться про:

внутрішньо переміщених осіб;

пенсіонерів;

людей з інвалідністю;

багатодітні родини;

одиноких батьків;

мешканців прифронтових територій;

людей, які втратили житло або роботу через війну.

Під час розгляду заявок також зважають на рівень доходів сім'ї та особливі життєві обставини.

Допомога від Естонської ради

Естонська рада у справах біженців фінансово підтримує українців, які найбільше постраждали від війни.

Гроші можуть отримати люди, які:

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проживають поблизу лінії фронту;

були змушені евакуюватися;

втратили або пошкодили житло;

тривалий час перебувають у статусі ВПО та мають фінансові труднощі.

Розмір допомоги залежить від категорії отримувача:

10 800 грн на людину — для мешканців прифронтових громад;

12 300 грн — для евакуйованих або постраждалих від обстрілів;

від 2 000 до 3 000 грн щомісяця — для найбільш вразливих переселенців.

На сьогодні онлайн-реєстрація тимчасово призупинена, однак інформацію про нові набори відстежуйте через офіційні ресурси організації.

Норвезька рада відкрила новий прийом заявок

Норвезька рада у справах біженців оголосила нову реєстрацію на виплати.

Заявки необхідно залишати через спеціальну онлайн-форму. Прийом документів завершиться 25 червня о 17:00.

Червоний Хрест виплачує до 12 300 грн

У липні представники Червоного Хреста працюватимуть у регіонах, які найбільше постраждали від війни.

Йдеться про:

Харківську;

Херсонську;

Запорізьку;

Дніпропетровську;

Донецьку;

Сумську;

Чернігівську;

Миколаївську;

Одеську області.

Серед основних програм:

10 800 грн для жителів прифронтових територій;

12 300 грн для евакуйованих громадян;

підтримка людей, чиє житло постраждало через обстріли;

допомога переселенцям.

До 95 тисяч гривень для ветеранів

Окремо Червоний Хрест готовий допомогти ветеранам, які повністю або частково втратили зір через війну. Одноразова допомога може сягати 95 тисяч гривень.

Кошти можна витратити на спеціальне обладнання для побуту та комунікації:

смартфони зі спеціальними програмами;

комп'ютери з голосовим супроводом;

навігаційні пристрої;

відеозбільшувачі;

іншу адаптивну техніку.

Виплати від ООН

Допомога від УВКБ ООН також зазнала змін. Тепер гроші отримують лише ті родини, які найбільше потребують допомоги.

Для них передбачені такі виплати:

12 300 грн для евакуйованих осіб;

12 300 грн для постраждалих від обстрілів;

10 800 грн для людей, які повернулися додому після евакуації;

від 2 000 до 3 000 грн щомісяця для найбільш вразливих переселенців.

Для участі необхідно пройти реєстрацію через партнерські організації ООН.

ЮНІСЕФ попередив про шахраїв

У ЮНІСЕФ наголосили, що наразі відкритої реєстрації на нову грошову допомогу немає.

Організація закликає українців не переходити за підозрілими посиланнями та не повідомляти незнайомцям банківські дані.

Усю інформацію про можливі виплати радять перевіряти лише через офіційні канали ЮНІСЕФ.

Карітас допомагає переселенцям та родинам у скруті

Благодійний фонд "Карітас Україна" також продовжує виплати.

Допомогу можуть отримати:

внутрішньо переміщені особи;

мешканці прифронтових громад;

люди з пошкодженим житлом;

пенсіонери;

особи з інвалідністю;

багатодітні родини;

одинокі матері та батьки.

Окрім грошових виплат, допоможуть з ремонтом житла, відновленням побуту та підготовкою до зими.

Гранти для бізнесу та підприємців

Окремий напрямок стосується українців, які хочуть відновити або розвивати власну справу.

У межах програми BLOOM заявки можуть подавати:

підприємці;

самозайняті особи;

ветерани;

переселенці;

люди, які лише планують відкрити бізнес.

Програма діє у восьми регіонах України, а також у Києві та Київській області. Заявки приймають до 10 липня 2026 року.

Як розповідали Новини.LIVE, українці можуть отримати допомогу на професійне навчання. Так, Данська рада у справах біженців відкрила грантову програму для жителів Миколаївщини. Отримані кошти можна використати на підвищення кваліфікації або здобуття нової професії.

Також Новини.LIVE повідомляли, що українські підприємці, чий бізнес постраждав через війну, можуть отримати кошти. Виділяється до 16 млн грн на відновлення виробництва, а роботодавцям виплачують по 17 300 грн на місяць за кожного працівника, якщо підприємство тимчасово зупинило роботу.