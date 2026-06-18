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Головна Фінанси Гроші, будматеріали та паливо: українцям допоможуть з підготовкою до зими

Гроші, будматеріали та паливо: українцям допоможуть з підготовкою до зими

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 03:10
Нові виплати для українців: кому компенсують оренду житла і допоможуть підготуватися до зими
Люди на вулиці, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Благодійний фонд "Карітас Україна" запустив велику програму підтримки для людей, які постраждали через бойові дії або опинилися у скруті. Можна отримати гроші, допомогу з ремонтом, оплатою оренди чи підготовкою до зими. 

Детальніше про умови від благодійників розповідає Новини.LIVE з посиланням на Zayava.Info

Хто може отримати допомогу

Програму "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" запустив фонд "Карітас Україна". Допомога передбачена для людей, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах.

Подати заявку можуть:

  • власники житла, яке було частково або серйозно пошкоджене внаслідок обстрілів;
  • внутрішньо переміщені особи, які були змушені залишити свої домівки;
  • родини, які безкоштовно прихистили переселенців;
  • люди, які потребують додаткової підтримки для підготовки до зими.

Програма працюватиме у восьми областях:

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Яку допомогу можна отримати

Для українців передбачено кілька видів підтримки. Зокрема, благодійники можуть допомогти з:

  • ремонтом пошкодженого житла;
  • утепленням будинків та квартир;
  • компенсацією вартості оренди житла;
  • будівельними наборами для самостійного ремонту;
  • грошовою допомогою на підготовку до зими;
  • забезпеченням дровами або паливними брикетами;
  • встановленням енергетичного обладнання;
  • підтримкою соціальної інфраструктури громад.

Як подати заявку

Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до місцевого осередку Карітасу у своєму регіоні.

Для цього потрібно:

  1. перейти на сторінку представництва у своїй області (посилання наведені вище);
  2. уточнити графік прийому та умови подання документів;
  3. підготувати документи, які підтверджують особу, статус ВПО або право власності на пошкоджене житло;
  4. заповнити анкету.

У фонді наголошують, що рішення про допомогу прийматимуть після перевірки документів та оцінки потреб родини.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть податися на грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців. Програма працює для переселенців, мешканців прифронтових територій і тих, хто повернувся додому після деокупації. Подати заявку можна онлайн до 25 червня 2026 року.

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть отримати гранти до 4 700 доларів у межах проєкту "Довіра" від організації "Людина в біді". Програма діє в Харківській області та підтримує ветеранів, їхні родини, а також сім’ї загиблих і зниклих безвісти захисників. Гроші можна спрямувати на розвиток або запуск власної справи.

виплати гроші грошова допомога
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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