Нові виплати для українців: кому компенсують оренду житла і допоможуть підготуватися до зими

Гроші, будматеріали та паливо: українцям допоможуть з підготовкою до зими
Благодійний фонд "Карітас Україна" запустив велику програму підтримки для людей, які постраждали через бойові дії або опинилися у скруті. Можна отримати гроші, допомогу з ремонтом, оплатою оренди чи підготовкою до зими.
Детальніше про умови від благодійників розповідає Новини.LIVE з посиланням на Zayava.Info.
Хто може отримати допомогу
Програму "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" запустив фонд "Карітас Україна". Допомога передбачена для людей, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах.
Подати заявку можуть:
- власники житла, яке було частково або серйозно пошкоджене внаслідок обстрілів;
- внутрішньо переміщені особи, які були змушені залишити свої домівки;
- родини, які безкоштовно прихистили переселенців;
- люди, які потребують додаткової підтримки для підготовки до зими.
Програма працюватиме у восьми областях:
- Харківській;
- Запорізькій;
- Донецькій;
- Дніпропетровській (у Криворізькому та Кам'янському районах);
- Миколаївській;
- Сумській;
- Чернігівській;
- Полтавській.
Яку допомогу можна отримати
Для українців передбачено кілька видів підтримки. Зокрема, благодійники можуть допомогти з:
- ремонтом пошкодженого житла;
- утепленням будинків та квартир;
- компенсацією вартості оренди житла;
- будівельними наборами для самостійного ремонту;
- грошовою допомогою на підготовку до зими;
- забезпеченням дровами або паливними брикетами;
- встановленням енергетичного обладнання;
- підтримкою соціальної інфраструктури громад.
Як подати заявку
Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до місцевого осередку Карітасу у своєму регіоні.
Для цього потрібно:
- перейти на сторінку представництва у своїй області (посилання наведені вище);
- уточнити графік прийому та умови подання документів;
- підготувати документи, які підтверджують особу, статус ВПО або право власності на пошкоджене житло;
- заповнити анкету.
У фонді наголошують, що рішення про допомогу прийматимуть після перевірки документів та оцінки потреб родини.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть податися на грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців. Програма працює для переселенців, мешканців прифронтових територій і тих, хто повернувся додому після деокупації. Подати заявку можна онлайн до 25 червня 2026 року.
Також Новини.LIVE писали, що українці можуть отримати гранти до 4 700 доларів у межах проєкту "Довіра" від організації "Людина в біді". Програма діє в Харківській області та підтримує ветеранів, їхні родини, а також сім’ї загиблих і зниклих безвісти захисників. Гроші можна спрямувати на розвиток або запуск власної справи.