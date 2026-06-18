Финансовая помощь украинцам в июле: список актуальных программ

Люди на улице, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Война заставила тысячи украинских семей считать последние копейки. Для многих выплаты от благотворителей остаются единственной возможностью оплачивать продукты, лекарства или аренду жилья. В июле международные организации продолжат оказывать украинцам финансовую помощь.

Какие программы будут действовать и кто может подать заявку, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Факты ICTV.

Кто может получить помощь

Больше всего благотворители помогают именно уязвимым категориям населения. Речь идет про:

внутренне перемещенных лиц;

пенсионеров;

людей с инвалидностью;

многодетные семьи;

одиноких родителей;

жителей прифронтовых территорий;

людей, лишившихся жилья или работы из-за войны.

При рассмотрении заявок также учитываются уровень доходов семьи и особые жизненные обстоятельства.

Помощь от Эстонского совета

Эстонский совет по делам беженцев оказывает финансовую поддержку украинцам, наиболее пострадавшим от войны.

Деньги могут получить люди, которые:

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проживают вблизи линии фронта;

были вынуждены эвакуироваться;

потеряли или повредили жилье;

длительное время находятся в статусе ВПЛ и испытывают финансовые трудности.

Размер помощи зависит от категории получателя:

10 800 грн на человека — для жителей прифронтовых общин;

12 300 грн — для эвакуированных или пострадавших от обстрелов;

от 2 000 до 3 000 грн ежемесячно — для наиболее уязвимых переселенцев.

На сегодняшний день онлайн-регистрация временно приостановлена, однако информацию о новых наборах отслеживайте через официальные ресурсы организации.

Норвежский совет открыл новый прием заявок

Норвежский совет по делам беженцев объявил о начале новой регистрации на получение выплат.

Заявки необходимо подавать через специальную онлайн-форму. Прием документов завершится 25 июня в 17:00.

Красный Крест выплачивает до 12 300 грн

В июле представители Красного Креста будут работать в регионах, наиболее пострадавших от войны.

Речь идет о:

Харьковской;

Херсонской;

Запорожской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Сумской;

Черниговской;

Николаевской;

Одесской области.

Среди основных программ:

10 800 грн для жителей прифронтовых территорий;

12 300 грн для эвакуированных граждан;

поддержка людей, чье жилье пострадало в результате обстрелов;

помощь переселенцам.

До 95 тысяч гривен для ветеранов

Отдельно Красный Крест готов помочь ветеранам, полностью или частично потерявшим зрение из-за войны. Единовременная помощь может достигать 95 тысяч гривен.

Средства можно потратить на специальное оборудование для быта и связи:

смартфоны со специальными программами;

компьютеры с голосовым сопровождением;

навигационные устройства;

видеоувеличители;

другую адаптивную технику.

Выплаты от ООН

Помощь от УВКБ ООН также претерпела изменения. Теперь деньги получают только те семьи, которые больше всего нуждаются в помощи.

Для них предусмотрены следующие выплаты:

12 300 грн для эвакуированных лиц;

12 300 грн для пострадавших от обстрелов;

10 800 грн для людей, вернувшихся домой после эвакуации;

от 2 000 до 3 000 грн ежемесячно для наиболее уязвимых переселенцев.

Для участия необходимо пройти регистрацию через партнерские организации ООН.

ЮНИСЕФ предупредил о мошенниках

В ЮНИСЕФ подчеркнули, что на данный момент открытой регистрации на новую денежную помощь нет.

Организация призывает украинцев не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать незнакомцам банковские данные.

Всю информацию о возможных выплатах рекомендуется проверять только через официальные каналы ЮНИСЕФ.

Каритас помогает переселенцам и семьям, оказавшимся в затруднительном положении

Благотворительный фонд "Каритас Украина" также продолжает выплаты.

Помощь могут получить:

внутренне перемещенные лица;

жители прифронтовых общин;

люди с поврежденным жильем;

пенсионеры;

люди с инвалидностью;

многодетные семьи;

одинокие матери и отцы.

Помимо денежных выплат, им помогут с ремонтом жилья, восстановлением быта и подготовкой к зиме.

Гранты для бизнеса и предпринимателей

Отдельное направление касается украинцев, которые хотят возобновить или развивать собственное дело.

В рамках программы BLOOM заявки могут подавать:

предприниматели;

самозанятые лица;

ветераны;

переселенцы;

люди, которые только планируют открыть бизнес.

Программа действует в восьми регионах Украины, а также в Киеве и Киевской области. Заявки принимаются до 10 июля 2026 года.

Как сообщали Новини.LIVE, украинцы могут получить помощь на профессиональное обучение. Так, Датский совет по делам беженцев открыл грантовую программу для жителей Николаевской области. Полученные средства можно использовать на повышение квалификации или освоение новой профессии.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинские предприниматели, чей бизнес пострадал из-за войны, могут получить средства. Выделяется до 16 млн грн на восстановление производства, а работодателям выплачивают по 17 300 грн в месяц за каждого работника, если предприятие временно приостановило работу.