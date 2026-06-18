Виплати від Данії: кому з українців гарантують фінансову допомогу влітку

Жінки за комп'ютером, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Влітку 2026 року у жителів однієї з областей є можливість отримати фінансові гранти, які можна буде використати на оплату власної перекваліфікації та підвищення знань для покращення шансів на працевлаштування під час війни. Таку можливість надає Данська рада з питань біженців (DRC).

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію організації у соцмережі Facebook.

Кому доступні фінансові гранти від Данії влітку

Як зазначається, Данська рада з питань біженців (DRC) розпочала грантову програму з фінансування професійного навчання. Метою відповідної ініціативи є прагнення надати можливість людям, які постраждали від війни, пройти перекваліфікацію чи підвищити кваліфікацію з метою покращення шансів на працевлаштування.

Програма призначена для жителів таких районів Миколаївської області:

Миколаївський;

Баштанський;

Вознесенський;

Первомайський.

Звернутися із заявкою можна, якщо громадяни:

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наразі безробітні чи є неповна зайнятість;

мають низький дохід/праця неформальна;

кар’єрні перспективи обмежила війна.

Основними критеріями відбору на участь у програмі буде: рівень вразливості, високе бажання пройти навчання, а також реалістичність плану щодо подальшого працевлаштування.

Згідно з умовами програми, тривалість навчання не повинна перевищувати восьми місяців, а після завершення навчання заклад повинен видати свідоцтво чи сертифікат.

Як подати запит на отримання гранту на навчання

Відбір на програму буде здійснюватися на конкурсній основі, після чого громадян запросять на співбесіду.

Для попередньої реєстрації необхідно заповнити спеціальну форму, де необхідно буде вказати досвід та мотивацію до навчання.

Кінцевий термін подачі заявок — 31 липня 2026 року. Результати оприлюднять після їх опрацювання протягом трьох місяців.

"Важливо! Реєстрація через цю форму не означає, що ви будете автоматично відібрані, Наразі ми маємо обмежену кількість місць в програмі, і посилання на реєстрацію може бути закрите, якщо буде досягнуто максимальної кількості місць. Процес відбору буде прозорим і конкурентним, з використанням критеріїв прийнятності", — йдеться у повідомленні.

Уточнити деталі щодо грантів можна за такими контактами:

електронна пошта: UKR-feedback@drc.ngo;

номер телефону: 0 800 33 95 18.

Як наголошується, допомогу надасть Данська рада у справах біженців (DRC) за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.

Ще Новини.LIVE розповідали, що Карітас України відкрив реєстрацію на оформлення грошової допомоги на базові потреби. У рамках програми нададуть два види допомоги: екстрені виплати у розмірі 10 800 грн, стабілізаційні виплати у сумі 12 300 грн. Для цього необхідно відповідати певним вимогам.

Також Новини.LIVE писали, хто може отримати допомогу від Норвезької ради у справах біженців. NRC відкрила реєстрацію на виплати у рамках нового етапу програми. Вона нарахує допомогу для найбільш вразливих категорій українців. Відповідні виплати покликані задовольнити нагальні потреби залежно від обставин у період війни.