Виплати постраждалим від війни українцям: кому виплатять майже 11 000 гривень

Гроші в руках, чоловік навпроти зруйнованої будівлі. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні сім'ям, які постраждали від війни та перебувають у складних життєвих обставинах, доступна нова грошова допомога. Виплати надаватимуть жителям у чотирьох прифронтових регіонах. Допомогу надає благодійний фонд "Єдність за майбутнє" при підтримці Гуманітарного фонду для України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію, розміщену на сайті фонду "Єдність за майбутнє".

Кому і скільки обіцяють виплатити

Реєстрацію відкрили для жителів:

Запорізької;

Харківської;

Донецької;

Сумської областей.

Сім'ям виплачуватимуть по 10 800 гривень на одну особу. Фінансова підтримка розрахована на пів року.

"Розрахунок відбувається з урахуванням суми 1 800 гривень на місяць, однак кошти виплачують одним платежем одразу за весь період", — зазначається у повідомленні.

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Реєстрація на фіндопомогу

Анкету можна заповнити за посиланням, її розглядають від семи до десяти робочих днів. Учасникам, які пройдуть попередній відбір, надішлють лист на електронну пошту, у якому будуть додаткові інструкції та перелік документів, які потрібно надати за п'ять днів.

Після перевірки документів інформацію отримує фінансовий відділ і нараховує виплати. Цей етап може тривати ще від семи до десяти робочих днів.

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