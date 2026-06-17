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Головна Фінанси Українцям у чотирьох регіонах виплатять понад 10 000 гривень: як отримати

Українцям у чотирьох регіонах виплатять понад 10 000 гривень: як отримати

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 20:29
Виплати постраждалим від війни українцям: кому виплатять майже 11 000 гривень
Гроші в руках, чоловік навпроти зруйнованої будівлі. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні сім'ям, які постраждали від війни та перебувають у складних життєвих обставинах, доступна нова грошова допомога. Виплати надаватимуть жителям у чотирьох прифронтових регіонах. Допомогу надає благодійний фонд "Єдність за майбутнє" при підтримці Гуманітарного фонду для України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію, розміщену на сайті фонду "Єдність за майбутнє". 

Кому і скільки обіцяють виплатити 

Реєстрацію відкрили для жителів:

  • Запорізької;
  • Харківської;
  • Донецької;
  • Сумської областей. 

Сім'ям виплачуватимуть по 10 800 гривень на одну особу. Фінансова підтримка розрахована на пів року.

"Розрахунок відбувається з урахуванням суми 1 800 гривень на місяць, однак кошти виплачують одним платежем одразу за весь період", — зазначається у повідомленні. 

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Реєстрація на фіндопомогу 

Анкету можна заповнити за посиланням, її розглядають від семи до десяти робочих днів. Учасникам, які пройдуть попередній відбір, надішлють лист на електронну пошту, у якому будуть додаткові інструкції та перелік документів, які потрібно надати за п'ять днів.

Після перевірки документів інформацію отримує фінансовий відділ і нараховує виплати. Цей етап може тривати ще від семи до десяти робочих днів.

Раніше Новини.LIVE розповідали про фінансову допомогу від Чехії. Йдеться про мікрогранти, які доступні ветеранам, членам їхнії сімей та рідним загиблих, померлих або зниклих безвісти захисників. Заявники можуть отримати до 216 000 гривень. 

Також Новини.LIVE писали, що українцям з інвалідністю нададуть 10 000 гривень, щоб вони купили тверде паливо. Для цього треба подати заявку до 15 жовтня 2026 року. При цьому виплати нададуть жителям одніє територіальної громади. 

виплати фінансова допомога грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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