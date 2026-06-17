Допомога у 16 млн грн від держави: який бізнес отримає у 2026 році

Рятувальник гасить пожежу на руїнах будівлі, гроші. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Держава надає фінансову підтримку підприємцям, які страждають від російських атак. Так, у 2026 році бізнес може скористатися низкою програм, щоб відновити роботу та зберегти персонал.

Як повідомляється на сайті Київської міської держадміністрації (КМДА), виробничим підприємствам уряд виділяє гранти на відновлення в рамках програми "Зроблено в Україні", та фінансові інструменти за програмою "Точка опори", передає Новини.LIVE.

Гранти "Зроблено в Україні" для підприємців

Отримавши фінансування, підприємці можуть відновити пошкоджені під час обстрілів виробничі потужності або налагодити роботу нових ліній. Максимальний розмір гранту на відновлення — 16 млн грн.

"Грант повертається державі протягом трьох років, але не грошима, а через сплачені підприємством податки та збори", — йдеться у повідомленні.

Що передбачає програма "Точка опори"

Створена, щоб підтримувати працівників, чиї компанії вимушено призупинили свою роботу. Держава надає щомісяця по 17 300 гривень на одного працівника. Фіндопомогу виплачують три місяці з можливістю продовження до пів року.

Читайте також:

Як оформити допомогу

Щоб зареєструватися в програмах допомог роботодавцям варто звертатися до центру зайнятості. Важливо дотримуватися чітких термінів: реєстрація відбувається через 90 днів з моменту оголошення простою або призупинення трудових договорів. Разом із заявою від роботодавців вимагають низку документів, а саме:

накази по підприємству;

відомості про виплату заробітної плати;

офіційне підтвердження пошкодження майна;

план відновлення діяльності.

Консультації щодо оформлення надають в центрах зайнятості або в регіональних офісах "Зроблено в Україні".

Як розповідали Новини.LIVE, працівники, яких звільняють з роботи, можуть претендувати на три види виплат. Крім фактичної зарплати, роботодавець має виплатити грошову компенсацію за невикористані відпустки та вихідну допомогу. Однак ці виплати може отримати лише одна категорія працівників.

Також раніше Новини.LIVE писали про зарплату держслужбовців у червні 2026 року. Їхні виплати підпадають під суворі вимоги щодо мінімального рівня окладу, премій та надбавок. Так, розмір найменшого окладу держслужбовця становить понад 8 000 гривень.