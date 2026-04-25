Виплати на проживання дітям ВПО повернули: що мають знати українці

Кабмін України переглянув критерії та прибрав бар'єри, які перешкоджали у поновленні виплат дітям ВПО. Йдеться про громадян, які стали переселенцями з 1 січня 2022 року. Тепер допомогу на проживання призначатимуть за новими правилами.

Зміни у правилах уряд передбачив постановою №494, написав у своєму Telegram-каналі Павло Фролов, передає Новини.LIVE.

За інформацією нардепа, основне нововведення — вимога щодо підтвердження руйнації житла скасована, адже підтвердити цей факт на окупованих територіях неможливо.

"Відтепер достатньо самого факту переміщення дитини після 1 січня 2022 року", — зазначив Фролов.

Серед інших умов, дотримання яких дозволить оформити грошову допомогу дітям з родин, які стали ВПО, є:

Дитина має навчатися за фактичним місцем проживання — ходити у школу, садочок, заклад професійної або вищої освіти. Відсутність у родини покупок, депозитів на суму понад 100 000 гривень, купівлі авто молодше 5 років тощо. Дохід батьків не впливає на призначення допомоги.

Як оформити виплати

Потрібно відвідати сервісний центр Пенсійного фонду України (ПФУ) або ЦНАП й подати там заяву. Зробити це можна й онлайн на вебпорталі ПФУ. Розмір виплат залишається без змін: 2 000 гривень на місяць — для дітей до 18 років та 3 000 гривень на місяць — для дітей з інвалідністю.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд дозволив, щоб не залежно від доходу родини, діти ВПО отримували допомогу на проживання. Подавати заявки можна до 1 червня — щоб гроші нараховували "заднім числом" з 1 лютого. Якщо подати заяву пізніше, тоді виплати призначать з місяця звернення. Також непрацездатні громадяни з-поміж ВПО, які перестали отримувати допомогу на проживання через перевищення граничного доходу, можуть повторно подавати документи на перегляд виплат.

