Главная Финансы Выплаты детям ВПЛ предоставят по-новому: какое важное изменение ввели

Выплаты детям ВПЛ предоставят по-новому: какое важное изменение ввели

Дата публикации 25 апреля 2026 15:25
Выплаты на проживание детям ВПЛ вернули: что должны знать украинцы
Человек держит кошелек с деньгами в руках. Фото: Новини.LIVE

Кабмин Украины пересмотрел критерии и убрал барьеры, которые препятствовали в возобновлении выплат детям ВПЛ. Речь идет о гражданах, которые стали переселенцами с 1 января 2022 года. Теперь помощь на проживание будут назначать по новым правилам.

Изменения в правилах правительство предусмотрело постановлением №494, написал в своем Telegram-канале Павел Фролов, передает Новини.LIVE.

Подробнее о выплатах детям ВПЛ

По информации нардепа, основное нововведение — требование о подтверждении разрушения жилья отменено, ведь подтвердить этот факт на оккупированных территориях невозможно.

Как будут выплачивать пособие на проживание детям ВПЛ. Скриншот: Павел Фролов/Telegram

"Отныне достаточно самого факта перемещения ребенка после 1 января 2022 года", — отметил Фролов.

Среди других условий, соблюдение которых позволит оформить денежную помощь детям из семей, которые стали ВПЛ, есть:

  1. Ребенок должен учиться по фактическому месту жительства — ходить в школу, садик, заведение профессионального или высшего образования.
  2. Отсутствие у семьи покупок, депозитов на сумму более 100 000 гривен, покупки авто моложе 5 лет и т.д.
  3. Доход родителей не влияет на назначение помощи.

Как оформить выплаты

Нужно посетить сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или ЦПАУ и подать там заявление. Сделать это можно и онлайн на веб-портале ПФУ. Размер выплат остается без изменений: 2 000 гривен в месяц — для детей до 18 лет и 3 000 гривен в месяц — для детей с инвалидностью.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство разрешило, чтобы независимо от дохода семьи, дети ВПЛ получали помощь на проживание. Подавать заявки можно до 1 июня — чтобы деньги начисляли "задним числом" с 1 февраля. Если подать заявление позже, тогда выплаты назначат с месяца обращения. Также нетрудоспособные граждане из числа ВПЛ, которые перестали получать пособие на проживание из-за превышения предельного дохода, могут повторно подавать документы на пересмотр выплат.

Как сообщали Новини.LIVE, ВПЛ в 2026 году будут получать увеличенную помощь. Речь идет о начислении 12 300 гривен от УВКБ ООН. Эти деньги будут платить наиболее уязвимым категориям переселенцев.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что Франция оказывает финансовую поддержку гражданам Украины. Программа действует для 11 категорий граждан. Регистрация на выплаты в сумме до 42 000 грн стартует уже в апреле 2026 года.

переселенцы ВПЛ денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
