Выплаты на проживание детям ВПЛ вернули: что должны знать украинцы

Кабмин Украины пересмотрел критерии и убрал барьеры, которые препятствовали в возобновлении выплат детям ВПЛ. Речь идет о гражданах, которые стали переселенцами с 1 января 2022 года. Теперь помощь на проживание будут назначать по новым правилам.

Изменения в правилах правительство предусмотрело постановлением №494, написал в своем Telegram-канале Павел Фролов, передает Новини.LIVE.

По информации нардепа, основное нововведение — требование о подтверждении разрушения жилья отменено, ведь подтвердить этот факт на оккупированных территориях невозможно.

"Отныне достаточно самого факта перемещения ребенка после 1 января 2022 года", — отметил Фролов.

Среди других условий, соблюдение которых позволит оформить денежную помощь детям из семей, которые стали ВПЛ, есть:

Ребенок должен учиться по фактическому месту жительства — ходить в школу, садик, заведение профессионального или высшего образования. Отсутствие у семьи покупок, депозитов на сумму более 100 000 гривен, покупки авто моложе 5 лет и т.д. Доход родителей не влияет на назначение помощи.

Как оформить выплаты

Нужно посетить сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или ЦПАУ и подать там заявление. Сделать это можно и онлайн на веб-портале ПФУ. Размер выплат остается без изменений: 2 000 гривен в месяц — для детей до 18 лет и 3 000 гривен в месяц — для детей с инвалидностью.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство разрешило, чтобы независимо от дохода семьи, дети ВПЛ получали помощь на проживание. Подавать заявки можно до 1 июня — чтобы деньги начисляли "задним числом" с 1 февраля. Если подать заявление позже, тогда выплаты назначат с месяца обращения. Также нетрудоспособные граждане из числа ВПЛ, которые перестали получать пособие на проживание из-за превышения предельного дохода, могут повторно подавать документы на пересмотр выплат.

