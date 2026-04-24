Виплати ВПО за новими правилами: як зміниться підтримка з 1 травня

Група переселенців, гроші. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні ще більше внутрішньо переміщених осіб (ВПО) отримають доступ до грошових виплат. Зміни запровадили через сервіс державних послуг Дія. Тепер допомога буде більш адресною.

Про це повідомляється на сайті Дія.

Реклама

Як зміниться програма з виплат для ВПО

Програма допомоги тепер доступна:

дітям ВПО;

непрацездатним особам.

Виплати для ВПО нараховуватимуть до 30 місяців з 2026 року. Фото: Дія/Telegram

Вразливим категоріям держава надаватиме фінансову підтримку не 24, а 30 місяців. А виплати дітям ВПО тепер не залежатимуть від доходу батьків. Ще одна важлива зміна — людям, яким раніше припинили виплати, бо їхній дохід перевищив граничний розмір (10 380 гривень у 2026 році), дозволили подавати документи на перегляд. Тобто система стала трохи гнучкішою.

Реклама

Виплати дітям ВПО відв'язали від доходу батьків. Фото: Дія/Telegram

Водночас, як повідомили у Міністерстві соціальної політики, термін подачі заяв на отримання допомоги на проживання для ВПО продовжили до 1 червня.

Реклама

ВПО продовжили терміни подачі заявок на проживання. Скриншот: Мінсоцплітики у Telegram-каналі

Умови для отримання допомоги

Щоб отримувати гроші з 1 лютого потрібно подати заявку до 1 червня 2026 року. Оформити допомогу можна онлайн:

якщо людина щойно оформлює статус ВПО, то може зробити все у застосунку Дія, де доступна комплексна послуга;

чинні ВПО подають заявку на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Що ще варто знати

Нагадаємо, що УВК ООН — це організація, яка опікується українцями та надає фінансову допомогу, зокрема ВПО, з початком повномасштабного вторгнення РФ. У 2026 році для постраждалих від війни громадян запрацювала оновлена програма. Так, окремим категоріям доступні виплати у 12 300 гривень — сума, яка покриватиме базові потреби людей. Заявки на оформлення виплат приймаються у пунктах збору даних УВКБ ООН, які працюють у 12 регіонах країни.

Як розповідали Новини.LIVE, ВПО додатково можуть виплатити 1500 гривень. Допомога доступна у квітні 2026 року. Відомо, куди саме треба звертатися, щоб оформити виплату.

Як повідомляли Новини.LIVE, Німеччина надасть фінансову допомогу українцям у 3 регіонах. Так, до 20 000 євро виплатять постраждалим від бойових дій підприємствам. Йдеться про допомогу в рамках грантової програми.